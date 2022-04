Las investigaciones, acusaciones, inacción y falta de comunicación, no son los únicos problemas que tiene el Gobierno de Pedro Castillo.

Y es que la actual gestión se ha caracterizado por los “disparates” que dicen sus integrantes frente a las cámaras. En el grupo no solo están el presidente, la vicepresidenta y el premier, sino casi todo el Gabinete Ministerial, que parece coincidir en lanzar ideas sin pensar.

En esta nota el espacio no alcanza para colocar todas esas perlas, sin embargo, dejamos las más recordadas.

BURLA

Sin duda, el que mayor ha evidenciado esta situación en el Gobierno, es Pedro Castillo, pues el jefe de Estado ha tenido exabruptos en más de una ocasión.

Desde “nadie me preparó para ser presidente”, “ahora marchan los ricos”, “se están anunciando paros y bloqueos, algunos pagados” hasta “consultarle” a la población si está de acuerdo con darle una eventual salida al mar para Bolivia.

Esta última declaración ha llevado al presidente Castillo a la posibilidad de ser destituido, pues en el Congreso ya avanza la denuncia constitucional en su contra.

En esa línea lo sigue el premier Aníbal Torres, a quien no se le ocurrió mejor idea que elogiar a dictador y genocida Adolf Hitler durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo.

“Italia y Alemania eran igual a nosotros, en una oportunidad Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista (...), Hitler vio esto y fue a su país y lo llenó de autopistas y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, afirmó.

La condena de parte de los congresistas, instituciones y la ciudadanía fue unánime.

Pendiente. Pedro Castillo deberá responder por su declaración sobre el acceso al mar de Bolivia.

PEDRO CASTILLO: “SE ESTÁN ANUNCIANDO PAROS Y BLOQUEOS, MALINTENCIONADOS Y PAGADOS”

(PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA)

Uno de los integrantes del Gobierno que ha tenido más tropiezas al enviar un mensaje a la ciudadanía, es definitivamente el presidente de la República, Pedro Castillo.

Y es que el mandatario ha tenido más de un exabrupto durante entrevistas o declaraciones a la prensa en actividades oficiales.

Una de las que generó más sorpresa fue cuando se pronunció en el cuarto día de protestas a nivel nacional, por el incremento de combustibles y fertilizantes.

“Se están anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados (por) algunos dirigentes y algunos cabecillas, que es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas porque, primero, nosotros venimos de esa cantera de la lucha,”, afirmó.

Su mensaje generó indignación de los que marchaban y el presidente no tuvo otra opción que disculparse ante la crítica e incomodidad de la población..

Por otro lado, el mandatario Castillo ya había cometidos errores al comunicarse y no explicar con precisión sus mensajes.

Por ejemplo, cuando ofreció una entrevista al medio CNN en Español, dijo que “es un clamor de Bolivia” obtener una salida al mar, por lo que aseguró que “le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste”.

Al dejar abierta la posibilidad de darle salida al mar, consiguió que incluso la Cancillería lo desmintiera.

Actualmente, sus palabras han provocado una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presunta traición a la patria, proceso que podría llegar a destituirlo del cargo.

Otro hecho anecdótico que dejó en la entrevista con el periodista mexicano Fernando del Rincón, fue declarar que “no fue entrenado para ser presidente”.

“A mí nadie me puso en un espacio de inducción, yo no me fui al exterior, yo no me fui a los Estados Unidos a entrenar, yo no me presté a eso, yo estoy por acá por el país y por el pueblo, y no le voy a robar al país”, señaló sin temor.

DINA BOLUARTE DIO INFORMACIÓN FALSA SOBRE SECUESTRO DE POLICÍAS

(VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA)

Durante las protestas que se reportaron a nivel nacional ante el incremento de combustibles y fertilizantes, la vicepresidenta Dina Boluarte, aseguró ante la prensa que siete policías fueron secuestrados durante esas manifestaciones, sin embargo, su declaración era falsa.

“Tengo entendido que no son 4 sino 7 los policías que han sido secuestrados en Ica, estaremos coordinando con los ministros para salvaguardar la vida de los efectivos”, dijo.

La vicepresidenta hizo la afirmación dejando entrever que tenía información de primera mano desde la Policía o el Ministerio del Interior, pero tuvo que rectificarse al poco tiempo mediante sus redes sociales.

“El sector Interior (el Ministerio) me comunica que la información sobre policías secuestrados es falsa, por lo que rectifico mi declaración en ese sentido”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su rectificación evidenció -una vez más- la falta de comunicación que existe entre los integrantes del Gabinete Ministerial ante las graves crisis que viene afrontando el país.

La vicepresidenta Dina Boluarte declaró que habían siete policías secuestrados por protestas, pero la información era falsa. Foto: archivo GEC

ANÍBAL TORRES ELOGIÓ AL GENOCIDA ADOLF HITLER

(PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS)

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no tuvo mejor idea que utilizar al genocida Adolf Hitler como ejemplo, pues aseguró que convirtió a Alemania en primera potencia mundial.

“Les pongo un ejemplo. Italia, Alemania eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolf Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Bisha”, recordó Torres.

“Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos. Lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo”, añadió.

Las lamentables declaraciones del premier generaron la indignación de políticos, la Defensoría del Pueblo, las embajadas de Alemania e Israel y otras instituciones.

Lejos de disculparse, el premier Torres sostuvo una entrevista con un medio digital, al ser consultado por la polémica declaraciones sobre Hitler, dijo “yo hablé las cosas, ustedes que se dan de muy intelectuales, qué saben de esas cosas” y cortó la comunicación.

Minutos después del mediodía, cuando el presidente Pedro Castillo llegó a la sesión descentralizada del Consejo de Ministros, Torres volvió a tomar la palabra para intentar justificar su elogió a Hitler. (Foto: PCM)

JOSÉ LUIS GAVIDIA: “HAY CUATRO MUERTOS, NO HA HABIDO NADA MÁS”

(MINISTRO DE DEFENSA)

“Hay cuatro muertos, uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital; un niño que cae al puente, y dos en accidentes de tránsito, los atropellan los mismos vehículos que estaban en la huelga, no ha habido nada más, son cuatro”, así respondió el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, al ser consultado por las muertes durante las protestas a nivel nacional.

Para muchos, el ministro minimizó los decesos registrados hasta ese momento, declaración que generó la crítica desde diferentes sectores.

Y aunque se “disculpó” por las expresiones, afirmó que “fueron sacadas de contexto”.

Otro evento del que fue protagonista Gavidia ocurrió durante su visita a la Carretera Central, en un intento por calmar a los manifestantes que bloquearon el camino.

Al llegar, todos le reclamaron que el precio de los combustibles no había bajado como lo prometió el Gobierno y se dirigieron junto al ministro a un grifo cercano.

Gavidia confirmó que el precio se mantenía, no dijo ninguna palabra y se retiró del lugar.

José Luis Gavidia, ministro de Defensa, minimizó las muertes ocurridas durante las protestas. (Foto: PCM)

FÉLIX CHERO: “NO CREO QUE SE QUEDEN SIN COMER PORQUE ES UN DÍA”

(MINISTRO DE JUSTICIA)

El 4 de abril de 2022 luego de las 11 de la noche, el presidente Castillo anunció inmovilización social obligatoria para el día siguiente en Lima y Callao.

El hecho generó malestar en toda la ciudadanía, pues muchos ya dormían a esa hora y se enterarían al día siguiente que no podrían trabajar, esto considerando que en ambas regiones, la población vive de los ingresos que genera en el día. Al respecto, el ministro de Justicia, Félix Chero, se atrevió a minimizar el hecho y respondió de esta manera: “El ciudadano que no acata simplemente tiene que entender que en el país hay normas, que hay un estado de derecho, y están con una disposición dada por mandato constitucional, y seguro se tendrán que someter al arbitrio del orden público. No queda otra salida. No creo que se queden sin comer porque es un día”.

Afirmó que “por el contrario” se han vulnerado los derechos de los que han sido asaltados por delincuentes.

“Se tiene que hacer una ponderación de actos y hechos para determinar sin magnificar que se van a quedar sin comer”, reiteró.

Félix Chero Medina, ministro de Justicia, minimizó el hecho de que las personas se queden sin comer un día tras el aislamiento social obligatorio del 5 de abril. (Foto: Difusión)

BETSSY CHÁVEZ CULPÓ A LOS MONOPOLIOS POR EL CAOS EN VUELOS

(MINISTRA DE TRABAJO)

El jueves 14 de abril por la mañana, fecha en que inició el Jueves Santo, miles de pasajeros perdieron sus vuelos debido a que el Ministerio de Trabajo autorizó un paro de controladores aéreos, hecho que provocó la pérdida de ingresos en el sector turismo y una mala imagen de parte de los turistas que llegaban a Perú.

La titular del sector, Betssy Chávez, no se pronunció hasta dos días después del caos y culpó de todo a los monopolios.

“Si hablamos de la responsabilidad, el tema de los controladores aéreos es un tema de todos los años que ellos hacen huelga. ¿Cómo se tiene que manejar, cómo surge el problema? Tenemos que, como Gobierno, -y es algo que mencionamos, yo recuerdo haberlo mencionado en Huancayo hace una semana- empezar a romper monopolios y oligopolios en nuestro país. Es lo que tenemos que hacer”, aseguró.

Y si bien la titular de Trabajo dijo que la medida de paralización no fue autorizada por su cartera, los documentos demuestran todo lo contrario.

Betssy Chávez, ministra de Trabajo, culpó a los monopolios del caos en los vuelos. (Foto: Consejo de Ministros)

ALFONSO CHÁVARRY: “HE VENIDO A HABLAR CON EL SEÑOR DE LATAM”

(MINISTRO DEL INTERIOR)

Durante el paro de controladores aéreos que desencadenó que más de ocho mil pasajeros se vieran afectados, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, afirmó que la huelga “les tomó por sorpresa”.

En declaraciones a la prensa, señaló que su presencia en el aeropuerto Jorge Chávez obedecía a que iba a verificar el orden y el servicio.

En otro momento, incluso le solicitó a la aerolínea de Latam a dar una solución a los pasajeros que perdieron sus vuelos.

“Ya han levantado la huelga alguno de ellos, están tratando de levantar el resto de los demás aeropuertos, yo he venido a hablar con el señor de Latam, la responsabilidad (es) de ellos, son una empresa una empresa privada que tienen que salir a informar a los pasajeros que no han viajado, para que les reprogramen su vuelo”, sostuvo.

El ministro olvidó que Latam no es la única aerolínea que opera allí.

Sin embargo, cuando la prensa le hizo ver que la responsabilidad era del Ministerio de Trabajo, Chávarry se retiró.

El ministro de Justicia, Alfonso Chávarry, aseguró que la huelga "lo tomó por sorpresa". (Foto: El Comercio)

ALEJANDRO SALAS DICE QUE PEDIRÁ CONSEJO DE MINISTROS EN KUÉLAP

(MINISTRO DE CULTURA)

Alejandro Salas, ministro de Cultura, es uno de los defensores más férreos que tiene el presidente Pedro Castillo.

Desde que ingresó al Gabinete Ministerial no ha hecho más que justificar las polémicas declaraciones y decisiones del mandatario.

Por ejemplo, justificó así la orden de inmovilización social obligatoria del 5 de abril de este año: “A Lima y Callao lo querían incendiar desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche”.

Uno de los hechos que más ha llamado la atención, es que le planteará al premier Aníbal Torres realizar una sesión del Consejo de Ministros en Kuélap, esto tras el derrumbe ocurrido en el complejo arqueológico el pasado 10 de abril.

Según Salas, el presidente Castillo les ha dicho a los ministros que cuando viajen, le digan en qué lugares piden Consejo Descentralizado de Ministros para que pueda asistir.

“Hubo una reunión donde se ha podido evidenciar los puntos de esta acta. He pedido la presencia del presidente de la República”, afirmó.

Desde el Complejo Arqueológico de Kuélap, el ministro Alejandro Salas, también participó de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República

ROSENDO SERNA: “VOY A PEDIR LA TESIS DE CARREÑO Y LA REPORTERA”

(MINISTRO DE EDUCACIÓN)

Luego de la revelación periodística de que el ministro de Educación, Rosendo Serna, habría plagiado más del 70% de su tesis doctoral, este intentó justificar la acusación afirmando que la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, le permitió presentar una “investigación básica” y que la casa de estudios debería “poner un nivel de exigencia mayor”.

“Si a mí me permiten una investigación básica de tipo no correlaciones, de tipo no experimental, yo tengo que ceñirme a lo que dice el reglamento”, explicó.

No contento con su justificación, aseguró que solicitaría las tesis de Sol Carreño y Karla Ramírez, conductora y reportera del programa Cuarto Poder.

“En las siguientes horas voy pasar ese mismo sistema (Turnitin) con las personas que son autoridad y con expertos para no tener una mirada mañosa. Además, he pedido las tesis de Sol Carreño y la tesis de la reportera (Karla Ramírez, autora del reportaje) y sorpresas”, señaló el ministro asegurando que “no es una amenaza”.

Rosendo Serna, ministro de Educación, intentó justificar la denuncia del plagio de sus tesis doctoral. Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec

NICOLÁS BUSTAMANTE: “EL CONGRESO PUEDE CONDONAR LAS DEUDAS POR PAPELETAS”

(MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES)

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, cedió ante el paro de transportistas y les prometió la presentación de una propuesta para perdonas las deudas de las papeletas impuestas durante el periodo de la pandemia del COVID-19, sin embargo, el titular del sector dejó la responsabilidad de la iniciativa en manos del Parlamento.

“La competencia de condonar la deuda es del Congreso. Nosotros admitimos la demanda, porque es un pliego que ellos (los transportistas) han formulado como protesta. Lo vamos a presentar”, afirmó. Otro aspecto en el que cedió Bustamante ante los transportistas es la reorganización de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), promesa de su antecesor, el cuestionado Juan Silva Villegas.

Cabe precisar que mientras que se realizaron estos acuerdos, el ministro Bustamante solicitó a sus viceministros, directores y asesores de despachos, poner sus cargos a disposición.

El ministro Nicolás Bustamante enviará propuesta para condonar las papeletas durante la pandemia | Foto: @MTC_GobPeru