Tres de los candidatos con mayor reconocimiento público de la primera jornada del debate presidencial 2026 comparten escenario esta noche. La terna 4 quedó conformada por Carlos Álvarez (País para Todos), José Luna (Podemos Perú) y César Acuña (Alianza para el Progreso) , quienes se enfrentan en el bloque de integridad pública y lucha contra la corrupción. El evento está organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Debate sobre corrupción y propuestas institucionales

Carlos Álvarez (Perú para Todos):

“Según una reciente encuesta de Proética, el 67% de la población cree que la corrupción y la delincuencia son los principales problemas del país.El 80% cree que la corrupción ha aumentado en los últimos 5 años y el 85% cree que el Congreso es la institución más corrupta. Suscribo la idea de crear una autoridad anticorrupción independiente del poder político. La corrupción ha necrósado el país. No solo está en el gobierno, donde gracias a la repartija, la componenda, algunos partidos se benefician con ministerios, sino también en el Congreso, donde unos votan a cambio de una prevenda, una obra de trabajo para un familiar. Proponemos eliminar la Comisión de Ética del Congreso. ¿Para qué sirve?

Y que todas las denuncias sean investigadas por esta autoridad anticorrupción independiente y que el pueblo presidente de la República pueda ser investigado durante su mandato. Es impresionante la impunidad en las denuncias contra los políticos. Al Perú no le falta plata. Lo que le sobran son ladrones. Esa es la verdad”

José Luna (Podemos Perú):

“En octubre de 2025 denuncié a 15 000 funcionarios a la fiscalía vinculados en 300 obras corruptas que encontré. Fue un gran esfuerzo. Pero no sirve de nada porque ya han venido robando 24 000 millones por año.

Si queremos luchar de verdad contra la corrupción tenemos que atacarla antes que se ejecute los robos. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la Constitución y tenemos que crear una super contraloría con rango constitucional y protegida más aún que el Banco de la Reserva. Que el contralor no sea elegido por un grupo de congresistas podridos.”

César Acuña (Alianza para el Progreso):

“Hermanas y hermanos, en nuestro país cada año nos roban 25 000 millones de soles por actos de corrupción. Compatriotas, como presidente de la República me comprometo a tomar las siguientes medidas. Uno, la reforma total del sistema de contratación e inversión pública. Dos, muerte civil para los corruptos con un proceso express de pérdida de dominio de sus bienes.

Tres, apagón regulatorio simplificación legislativa para evitar que malos funcionarios extorsionen a los ciudadanos. No voy a permitir que la corrupción robe la esperanza de mis niños. No voy a permitir que la corrupción robe la esperanza de mis jóvenes. No voy a permitir que la corrupción robe la esperanza de la gente humilde que quiere agua”

Réplicas sobre autoridades y sistema de justicia

En este bloque, los candidatos debatieron sobre cómo enfrentar la corrupción en autoridades regionales y locales. Las intervenciones se centraron en propuestas generales y críticas al sistema actual.

Álvarez planteó endurecer sanciones y reforzar los controles, incluyendo la inhabilitación permanente para funcionarios corruptos. Además, propuso incentivos para quienes denuncien estos delitos.

“En primer término, como le he dicho mis contendores, de cada 100 soles del país, del estado, 10 soles se lo roba el corrupto. Entonces, tenemos que elegir mejores personas, mejores alcaldes, mejores gobernadores, mejores presidentes y autoridades en el Congreso”, planteó.

Acuña enfatizó que la solución pasa por elegir autoridades con valores y actuar con firmeza frente a los delitos. En esa línea, sostuvo que los responsables deben ser sancionados con cárcel.

“Los alcaldes y gobernadores primero tienen que gobernar con valores. La línea la línea debe ser la integridad”, comentó.

Luna, por su parte, insistió en que la corrupción está extendida en múltiples instituciones y propuso una reforma estructural. Su principal planteamiento fue la creación de una supercontraloría independiente.

“La corrupción se ha enquistado en la contraloría, se ha enquistado en la fiscalía, se ha enquistado en el poder judicial, se ha enquistado en la policía”, explicó.

En el cierre, los candidatos mantuvieron sus posturas con críticas al sistema actual y llamados a un cambio profundo. Álvarez cuestionó los resultados de investigaciones emblemáticas, mientras que Luna y Acuña insistieron en erradicar la corrupción desde la estructura estatal y la elección de autoridades.

El eje que define este enfrentamiento

La corrupción en el aparato estatal es el hilo conductor de este bloque. Los tres postulantes tendrán que ir más allá de las declaraciones generales y plantear medidas concretas sobre cómo garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del Estado, qué reformas aplicarían al sistema de justicia, de qué manera sancionarían a los funcionarios que incurran en actos de corrupción y qué rol cumplirían los organismos de control bajo sus respectivos gobiernos.

Cada candidato contará con intervenciones cronometradas y tendrá la posibilidad de replicar directamente a sus contrincantes dentro del grupo.

Los tres candidatos del grupo

Carlos Álvarez llegó a la política desde los sets de televisión, donde construyó durante décadas una carrera como humorista e imitador de figuras del poder. Se afilió a País para Todos en julio de 2024 y hoy figura con cerca del 5% de intención de voto según Datum Internacional, lo que lo coloca en el cuarto lugar de las preferencias electorales. Su propuesta anticorrupción apunta a una reforma profunda del sistema policial y a mecanismos más estrictos de fiscalización ciudadana.

José Luna Gálvez es empresario y político fundador de Podemos Perú, partido con el que ha participado en anteriores procesos electorales. Fue congresista y llegó a ocupar la presidencia del Congreso de manera interina. Su trayectoria pública ha estado marcada por cuestionamientos vinculados al sector educativo (es propietario de instituciones educativas privadas) y ha enfrentado procesos legales a lo largo de su carrera. En el debate, su discurso apunta al empleo y la reactivación económica como base de una gestión íntegra.

César Acuña Peralta es uno de los políticos con mayor experiencia en gestión subnacional del grupo. Fue alcalde de Trujillo, gobernador regional de La Libertad y candidato presidencial en procesos anteriores. Fundador y líder de Alianza para el Progreso, su figura está estrechamente ligada al sector educativo como propietario de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión llega al debate con un perfil pragmático y propuestas orientadas al desarrollo regional y la lucha contra la burocracia corrupta.

Debate continuará mañana

La primera jornada del ciclo de debates del JNE cierra esta noche, pero retoma actividad este martes 24 de marzo desde las 8:00 p. m. en el mismo Centro de Convenciones de Lima. En esa cita participarán 12 nuevos candidatos, entre ellos:

George Forsyth (Somos Perú)

Vladimir Cerrón (Perú Libre), quien figura en el cronograma pero no podrá asistir por la orden de prisión preventiva que pesa en su contra.

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido)

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

Carlos Espá (SíCreo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Walter Chirinos (PRIN)

Los ejes temáticos serán los mismos de hoy: seguridad ciudadana e integridad pública, con la moderación de los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo. Según informó el JNE, la ronda finalizará a las 11:15 p.m y posteriormente los postulantes podrán brindar entrevistas en el exterior del local.