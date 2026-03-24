El exalcalde de Lima y candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, defendió este lunes la continuidad y ampliación del programa Beca 18 durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. La propuesta llegó en respuesta a Gabriela, una joven de Villa María del Triunfo que cuestionó la reciente reducción del programa y la falta de continuidad de las políticas educativas entre gobiernos.

Pregunta ciudadana

Su respuesta surgió, cuando una ciudadana del distrito limeño de Villa María del Triunfo, le consultó sobre la situación de los principales programas sociales.

¿Qué política implementaría para garantizar que estudiantes de regiones y de menores recursos sigan teniendo acceso a educación superior de calidad? ¿Y cómo evitaría que estos programas se debiliten con cada cambio de gobierno?, consultó la ciudadana.

El candidato de Renovación Popular respondió desde su experiencia como docente universitario con más de 20 años de trayectoria y estructuró su respuesta en tres ejes.

En esa línea, López Aliaga reconoció que el programa ha ido restringiéndose y anunció que destinará parte del ahorro que generará su gobierno para ampliar su cobertura y llegar a más jóvenes de regiones con talento académico.

El segundo eje fue el financiamiento de posgrados. El postulante señaló que uno de los problemas estructurales del sistema es que los estudiantes del tercio superior logran terminar el pregrado pero no tienen cómo financiar una maestría. Para eso planteó la creación de créditos educativos blandos a largo plazo, con el objetivo de retener el talento peruano en el país.

“Tenemos que darle un crédito educativo blando a largo plazo para que ese talento, esa ventaja competitiva del Perú realmente se quede en el Perú Tenemos el mejor país del mundo, que este país sea potencia mundial con los jóvenes del Perú”, explicó.

El tercer punto fue el emprendimiento juvenil. López Aliaga anunció la creación de fondos de aceleración para que los jóvenes egresados puedan crear nuevas empresas con respaldo estatal, apuntando a convertir esa ventaja competitiva en motor de crecimiento económico.