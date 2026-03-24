El debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) avanza en su primera jornada de este lunes 23 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. En el bloque dedicado a la integridad pública y lucha contra la corrupción, el segundo grupo lo conforman Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), dos perfiles de distinto origen político que se medirán en un duelo de propuestas anticorrupción.

Debate sobre corrupción y rol del Estado

Yonhy Lescano (Cooperación Popular) :

“La lucha de la contra la corrupción y la integridad pública se consiga en las elecciones generales. No se resuelve con establecer cómo se divide el Estado, si hay un órgano autónomo o no que luche contra la corrupción. No se resuelve con eso.

Se resuelve eligiendo a gente honesta, gente que tenga buen comportamiento y ética, que no sea prontuariado, porque vemos muchos candidatos que tienen prontuarios, sentenciados y tienen un montón de casos de corrupción. Tal manera que la lucha contra la corrupción se decide en el voto el 12 de abril, eligiendo una una persona que pueda conducir un país bien desde el gobierno y además un congreso que pueda luchar por los derechos ciudadanos.

Además, ya he dicho, la muerte civil establecida en mi plan de gobierno es una de las formas cómo atacar la corrupción en el Perú”

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

“Quiero reiterar que me sorprende que no se explique cómo se va a financiar todo esto. Yo soy muy claro, hay que reducir el estado.

Quedarnos solamente con seis ministerios y PCM y eliminar todo lo que es gasto corriente, la grasa. Tantas veces hemos hablado con Fernando. Eliminar la grasa de muchas maneras como se lleva la liquidez, ¿no? del en gasto corriente con una mafia que está en el Estado peruano y mi cálculo es mayor, es 80 000 000 soles por año, lo que se le roba digamos a la gente que está sufriendo en otro país.

Los pobres son primero para Renovación Popular. Tenemos que usar ese dinero justamente eliminando el rol del Estado. Obras por impuestos esto, directamente, la empresa que tributa, que tribute directamente haciendo hospitales.”

Replicas enfocadas en el sistema judicial

En este bloque, se cuestionó la reciente elección del fiscal de la Nación, Tomás Galvez así como el estado del sistema de justicia. Las intervenciones derivaron rápidamente en cuestionamientos directos entre los candidatos.

López Aliaga evitó pronunciarse de forma directa sobre el nombramiento y enfocó su discurso en problemas estructurales del Estado. El exalcalde de Lima, señaló que la corrupción se refleja en sectores como salud y programas sociales, y propuso reducir la intervención estatal y mejorar la gestión de recursos.

“Sí, yo respeto totalmente la autonomía de poderes, pero quiero volver al eje corrupción. Es corrupción que el Minsa y el Salud no tengan medicinas, no tengan resonador, no tengan tomógrafo, no tengan rayos X, que la gente se muera esperando atención. Los hospitales solidarios van a estar en cada capital de provincia del Perú el próximo 28 de julio”, respondió alejándose de la pregunta principal.

Lescano, por su parte, respondió directamente sobre la designación y la calificó como un retroceso. Además, cuestionó que su contendor evitara el tema y lo vinculó con la crisis institucional.

“El candidato no contesta las preguntas, ¿no? Y usted ha preguntado han preguntado sobre el señor Tomás Gálvez, que es un retroceso en la lucha contra la corrupción”, subrayó.

En la parte final, ambos mantuvieron sus posturas sin mayores coincidencias. Mientras uno insistió en reformas económicas y reducción del Estado, el otro reiteró que el problema central es la falta de autoridades con ética y trayectoria limpia.

Eje de este debate: Integridad pública y lucha contra la corrupción

El segundo bloque temático del debate se centra en uno de los problemas estructurales más arraigados en el Perú: la corrupción en el Estado y la falta de transparencia en la gestión pública.

Durante este segmento, los candidatos deberán responder y ampliar propuestas sobre mecanismos para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos, reformas al sistema de justicia, medidas para sancionar a funcionarios corruptos y herramientas para fortalecer los organismos de control del Estado.

El formato contempla intervenciones breves, réplicas entre candidatos y control estricto del tiempo mediante cronómetros.

¿Quiénes son los candidatos que se enfrentan en este debate?

Yonhy Lescano es abogado y político nacido en Puno en 1959. Fue congresista durante cuatro períodos consecutivos representando a Puno y Lima, y candidato presidencial en las elecciones de 2021 bajo las filas de Acción Popular, partido del que formó parte por más de dos décadas. Para las elecciones de 2026 regresa a la contienda como fundador y líder de Cooperación Popular, una nueva agrupación con la que busca captar un electorado de perfil provinciano y de centro.

Rafael López Aliaga es empresario y político de derecha conservadora, fundador y líder de Renovación Popular. Fue alcalde de Lima Metropolitana en el período 2023-2026 y candidato presidencial en 2021, contienda en la que llegó a la tercera posición. Regresa a la carrera presidencial para 2026 con un discurso de mano dura contra la corrupción y propuestas de orden económico liberal, luego de ganar las primarias internas de su partido con amplio respaldo.

Contienda electoral se reanudará este 24 de marzo

La jornada de debate continuará este martes 24 de marzo, a partir de las 8:00 p. m. Para esta segunda cita se medirán 12 nuevos candidatos, entre ellos:

George Forsyth (Somos Perú)

Vladimir Cerrón (Perú Libre), ausente en esta jornada, debido a la orden de prisión preventiva que mantiene hasta la fecha.

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido)

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

Carlos Espá (SíCreo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Walter Chirinos (PRIN)

Los candidatos abordarán los mismos ejes temáticos de hoy: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, e integridad pública y lucha contra la corrupción. La reunión estará bajo la moderación de los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.