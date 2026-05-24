El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) difundió este domingo la relación oficial de especialistas que participarán en el debate técnico de segunda vuelta, revelando así los nombres que representarán a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el encuentro programado para este domingo. Con esta publicación se conoció finalmente la conformación del equipo de Fuerza Popular, cuyos integrantes habían sido mantenidos en reserva durante los últimos días.

Entre los representantes del partido naranja figura el exministro de Economía Luis Carranza Ugarte, quien asumirá el bloque de Economía y Generación de Empleo. La relación difundida por el JNE también incluye a:

Vladimiro Huaroc Portocarrero , en Reforma del Estado.

, en Reforma del Estado. Rosangella Barbarán Reyes , en Juventud y Deporte.

, en Juventud y Deporte. Marco Vinelli Ruiz , en Agricultura y Medio Ambiente.

, en Agricultura y Medio Ambiente. Carlos Neuhaus Tudela , en Infraestructura.

, en Infraestructura. José Recoba Martínez, en Salud.

Cada representante tendrá la responsabilidad de sustentar las propuestas de Fuerza Popular en los seis ejes temáticos establecidos por el organismo electoral para el debate técnico de segunda vuelta.

JNE confirmó la tarde del domingo a los miembros de cada equipo

¿Quién es Luis Carranza?

El nombre de Luis Carranza fue el más voceado durante la última semana. Se trata de un destacado economista peruano con una extensa trayectoria en la gestión pública, el sector privado y organismos internacionales. Es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos en el Estado. Fue viceministro de Hacienda, integrante del directorio del Banco Central de Reserva y ministro de Economía y Finanzas durante el segundo gobierno de Alan García.

Su experiencia también incluye funciones en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BBVA y la presidencia ejecutiva de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, entidad financiera multilateral que impulsa proyectos de desarrollo e infraestructura en la región.

En los últimos meses, Carranza se ha convertido en una de las figuras cercanas a la campaña de Keiko Fujimori. Hace apenas unos días, el coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, confirmó que el exministro forma parte del grupo de profesionales independientes que vienen colaborando con la agrupación política.

Su participación en el eje de Economía y Generación de Empleo lo convierte en uno de los principales referentes técnicos de Fuerza Popular para el debate, especialmente en temas relacionados con crecimiento económico, inversión privada y generación de puestos de trabajo.

Otros miembros destacados

Marco Vinelli Ruiz también fue confirmado como parte del equipo técnico de Fuerza Popular y actualmente se desempeña como coordinador del plan de gobierno de la agrupación. Además de participar en la elaboración de las propuestas presentadas por el partido ante los organismos electorales, será el encargado de exponer los planteamientos relacionados con Agricultura y Medio Ambiente este domingo por la noche.

La lista también incluye a Carlos Neuhaus Tudela, reconocido por haber liderado la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, quien participará en el eje de Infraestructura. En tanto, Vladimiro Huaroc Portocarrero, exgobernador regional de Junín y exfuncionario del Ejecutivo, expondrá las propuestas relacionadas con la Reforma del Estado.

La congresista Rosangella Barbarán Reyes representará a Fuerza Popular en Juventud y Deporte. Por su parte, el médico José Recoba Martínez será el encargado de sustentar las iniciativas vinculadas al sector Salud.

¿Cuándo y dónde ver el debate técnico?

Los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán este domingo 24 de mayo en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La jornada está programada para iniciar a las 8:00 p.m y se desarrollará en la sede central del JNE, ubicada en Jesús María. El organismo electoral ha previsto que la jornada se extienda por aproximadamente una hora y cuarenta minutos.

La ciudadanía podrá visualizar este encuentro desde señal abierta por el canal TV Perú y por cable a través de JNE TV. Para quienes no cuenten con un televisor o se encuentren en la calle, también podrán seguir la transmisión en vivo desde la cuenta oficial del Jurado Nacional de Elecciones en Facebook o Youtube.

La conducción estará a cargo de los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez, quienes serán los responsables de moderar las intervenciones y garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas para el debate.