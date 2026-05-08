El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú solicitó al presidente José María Balcázar observar parcialmente la ley aprobada por el Congreso que restringe el acceso a cargos directivos dentro de los colegios profesionales para funcionarios públicos inhabilitados. El gremio sostiene que esta disposición vulnera la autonomía constitucional de estas instituciones y excede el objetivo original de la norma.

La cuestionada disposición fue incorporada en el texto sustitutorio que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Los decanos respaldaron la creación de este nuevo gremio ya que consideran que es un avance a favor de la representatividad del grupo profesional, sin embargo cuestionaron que durante el debate parlamentario se añadieron cambios que afectan a otras instituciones sin sustento suficiente.

¿Cuál es la modificación en mención?

A través de un pronunciamiento, el gremio señaló que el último párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final fue añadido durante la sesión plenaria. Indicaron que esta modificación introduce una medida de alcance general dentro de una ley específica.

“Advertimos que el último párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final, incorporado durante el debate en el Pleno del Congreso sin el debido sustento técnico ni jurídico, pretende introducir una disposición de alcance general dentro de una norma de carácter especial, contraviniendo la autonomía constitucional de los colegios profesionales, particularmente en su manifestación de autorregulación normativa”, expresaron.

El gremio indicó que cada colegio profesional tiene la facultad de establecer sus propios requisitos para elegir a sus representantes. En esa línea, afirmaron que la norma aprobada por el Parlamento interfiere en competencias internas que les corresponden.

Además, señalaron que esta disposición podría generar consecuencias en el funcionamiento institucional de los gremios. Según advirtieron, existe el riesgo de que se afecte su independencia y se abra paso a una posible politización.

Solicitan intervención del Ejecutivo

Frente a este escenario, el gremio pidió al Ejecutivo revisar el contenido aprobado por el Congreso antes de su promulgación definitiva. La solicitud fue dirigida directamente al presidente José María Balcázar.

“Por todo lo expuesto, solicitamos a la Presidencia de la República observar parcialmente la presente autógrafa de ley, en salvaguarda de la autonomía constitucional de los colegios profesionales y del adecuado ejercicio de sus funciones institucionales”, exhortaron.

La exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados, Delia Espinoza, también expresó cuestionamientos a la ley. Según sostuvo, la disposición podría impactar en su permanencia dentro de un cargo gremial tras haber sido inhabilitada por el Congreso.