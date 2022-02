Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, pidió al presidente Pedro Castillo que renuncie al cargo, debido a las designaciones equivocadas que ha realizado desde el inicio de su Gobierno, en ese línea descartó aceptar cualquier puesto del actual Ejecutivo.

“Yo no aceptaría un cargo que me ofrezca el presidente, primero porque tengo la responsabilidad de ser Defensor del Pueblo, y en segundo lugar porque no muestra lealtad con sus colaboradores para elegir a sus colaboradores, tampoco da muestras de respeto por la democracia. Yo no aceptaría, y mas bien yo lo invitaría a que renuncie”, manifestó a CNN.

MIRA ESTO: Pedro Castillo se reunió este lunes con Vladimir Cerrón y Richard Rojas en Palacio de Gobierno

Aseveró, además, que todos los actores de la sociedad deben contribuir para que “nuestra democracia sobreviva, incluso a los malos gobiernos”; no obstante, dijo que “un país no puede someterse a la ineficiencia extrema porque eso supone sacrificar derechos de millones de personas”.

“El presidente Castillo ha demostrado que no es un extremista, no es de izquierda extrema sino de ineficiencia extrema”, aseveró.

Finalmente consideró que, desde su punto de vista, “se puede activar el artículo 100 de la constitución, es decir un juicio político” contra el presidente.

“Yo creo que tiene que activarse el artículo 100 de la Constitución y y los políticos tienen que entender que es es su tarea, para eso fueron elegidos”, recalcó.

VIDEO RECOMENDADO

Sacerdotes protestan por obras en iglesia San Francisco a cargo de la Municipalidad de Lima