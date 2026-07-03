El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló este viernes que la principal demanda de la ciudadanía es enfrentar la inseguridad tras el fin del proceso electoral. Según indicó, la atención del país ya no está en los comicios, sino en las acciones que adopte el nuevo gobierno.

“Ya esta etapa concluyó, ya no estamos en elecciones. La población lo que hoy tiene es la expectativa, ¿qué va a hacer este nuevo gobierno? Los que votaron a favor y los que no votaron a favor de la señora Keiko Fujimori”, expresó ante la prensa.

Gutiérrez participó en la proclamación de Keiko Fujimori como parte de las autoridades invitadas y expresó un saludo institucional. Tras la ceremonia, se refirió al contexto que enfrenta el país y a las prioridades que deberá asumir la nueva gestión.

¿Qué temas planteó?

El titular de la Defensoría del Pueblo mencionó que la seguridad no es el único tema que preocupa a la ciudadanía. Asimismo, eñaló que también existe atención sobre el desempeño económico y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

“Creo que el interés de todos los peruanos es en establecer que las expectativas de cambio que tienen que darse se puedan cumplir como tal. Y esas expectativas están vinculadas a la seguridad ciudadana”, indicó.

En otro momento, mencionó la corrupción entre los principales retos que deberá afrontar el Ejecutivo. Gutierrez sostuvo que distintos sectores del Estado presentan problemas que requieren intervención.

“Aparte de eso, también tenemos que ver cómo va a ser el Ejecutivo para ver el problema de la corrupción, nuestros hospitales tomados por mafias, EsSalud ya ni qué decir, o sea, todo eso tiene que abordarse rápidamente”, precisó.

El defensor del Pueblo consideró que el Congreso tendrá un rol relevante en la implementación de las políticas del Ejecutivo e indicó que el trabajo conjunto será necesario para responder a las expectativas ciudadanas.

Consultado sobre el posible escenario posterior a los comicios y las movilizaciones anunciadas en distintas regiones, Gutierrez planteó la necesidad de un proceso de acercamiento entre actores políticos.

“Tenemos que ingresar a un franco proceso de reconciliación nacional, y los gestos políticos son, o sea, quisiéramos sentir algo: la humildad del que gana y la grandeza del que pierde”, planteó.

Sobre el recurso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el excandidato Roberto Sánchez, el alto funcionario indicó que se trata de una decisión dentro del marco democrático. Asimismo, recordó que cada persona puede recurrir a las instancias que considere pertinentes.