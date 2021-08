Se suma a los cuestionamientos. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, remitió una carta al mandatario Pedro Castillo para pedirle que “revalúe” los polémicos nombramientos en el Gabinete que encabeza Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo.

“Consideramos imperativo que revalúe las designaciones ministeriales efectuadas a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública. Le corresponde, señor presidente, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones que convoquen a la unidad nacional y al respeto de la Constitución”, reza el documento

La misiva -que no deja de reconocer que es potestad del gobernante el nombrar a los ministros- exhorta a Castillo a que ninguna persona investigada o condenada por terrorismo desempeñe cargos públicos.

En conferencia de prensa, Gutiérrez también se refirió a la necesidad de que quienes asuman la función pública garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales.

“Es otro parámetro que el presidente de la República tiene que tomar en cuenta al momento de elegir a sus funcionarios, porque aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, que es homofóbico, que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer, no encarna las políticas nacionales, las políticas públicas, no las puede liderar”, resaltó.

El defensor, asimismo, informó que ha solicitado una cita con el jefe de Estado para exponerle la posición sobre la selección ministerial.

FISCALIZACIÓN. A su turno, la Contraloría General pidió a las autoridades cumplir con los perfiles para los puestos de funcionarios de confianza e informó que realiza una verificación de la legalidad de tales nombramientos durante la transferencia del gobierno en curso.

La institución recordó que en 2019 desplegó el operativo ‘Designación de funcionarios en cargos de confianza en gobiernos regionales y locales’, al comienzo de la gestión de las nuevas autoridades, por lo que corresponde ahora efectuar la misma supervisión, que es su atribución.

La Contraloría advirtió que es responsabilidad de las autoridades competentes velar por el cumplimiento de los perfiles de puesto en observación del marco legal, los documentos de gestión de la entidad y los lineamientos de Servir, y que los casos de incumplimiento de la normatividad pueden conducir a responsabilidades y a eventuales sanciones de inhabilitación de la función pública.

MÁS NOMBRAMIENTOS. No obstante, antes de ambos pronunciamientos trascendió que Eduardo Zegarra, exteniente alcalde de Susana Villarán -investigada por recibir aportes de las compañías brasileñas Odebrecht y OAS- fue designado jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Asimismo, el titular de la Producción, Yván Quispe, nombró asesor a Farid Matuk, quien propuso el denominado pico-placa de género por la pandemia, el que consistía en que las mujeres salieran a la calle determinados días y los hombres, los restantes.

Antecedente

Además de su fallido pico-placa de género, Matuk tentó -también sin éxito- alcanzar con el Frente Amplio una curul por Lima en 2020.

