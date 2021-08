El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, permanecerá en el cargo pese a las voces que desde el Congreso y la ciudadanía, entre otros ámbitos, exigen su renuncia por tener una investigación fiscal por apología al terrorismo, protagonizar uno de los audios del caso ‘Los Dinámicos del Centro y sus mensajes misóginos y homofóbicos en redes sociales.

MIRA AQUÍ: Congresista de Fuerza Popular no le dará voto de confianza al gabinete de Bellido

“El presidente ha tomado la decisión de nombrar a los diferentes responsables, tanto en PCM como en los ministerios, y eso se tiene que respetar”, respondió.

En la primera conferencia de prensa oficial que ofreció este gobierno, Bellido dijo que mientras el mandatario Pedro Castillo tenga “confianza” en ellos, seguirán trabajando.

“Pueden investigar 500 mil veces, nunca hemos hecho apología al terrorismo, eso lo niego rotundamente, ya volteemos la página”, insistió.

Dudas. Sobre los cuestionamientos hacia sus ministros, refirió que -al igual que en su caso- “son (aseveraciones) totalmente falsas”. Sin embargo, segundos después dijo que se evalúan “cuán verdaderas” son las críticas.

MIRA AQUÍ: Álex Paredes asegura que Perú Libre respetará si el Congreso no aprueba cambio de Constitución

“Todos los nombramientos que no violan ninguna norma, que están en el marco del estado de derecho, van a continuar, dejemos que nuestro presidente tome las decisiones”, añadió.

Ante la insistencia de la prensa sobre los altos funcionarios con graves antecedentes, el premier admitió que si bien hay observaciones objetivas, otras no lo son.

“Eso se está evaluando. En la vida nada es 100% perfecto. Me ratifico, siempre existen algunas cosas”, aseguró.

DEFENSA. El jefe del Gabinete también fue consultado sobre los constantes pronunciamientos del líder de Perú Libre, el condenado por corrupción Vladimir Cerrón, en redes sociales.

“Todas las personas tienen derecho a expresarse. Es importante que (...) puedan dar su punto de vista sobre economía, política y temas sociales. No hay necesidad de traer siempre al debate al doctor Cerrón”, arguyó.

A Bellido también se le preguntó cómo puede asegurar que Cerrón no tiene injerencia en este gobierno, si Braulio Grajeda, quien fue su abogado y recaudó fondos para el pago de su reparación civil, fue designado como viceministro de Gobernanza Territorial.

“Creo que usted se olvida qué partido ha ganado estas elecciones”, replicó.

“El hecho de que sea militante de Perú Libre no significa que están vetados [sic] de asumir alguna responsabilidad, ¿o usted espera que traigamos militantes de Fuerza Popular?”, respondió.

Aclaró que los profesionales que aportarán en ese gobierno deben venir del sector progresista y que estén de acuerdo con el programa de Perú Libre.

TRASLADA CULPA. Durante la conferencia de prensa, el premier cuestionó el rol del periodismo en el país.

“Hay medios de comunicación que tiene como objetivo generar un falso positivo, y con ello traerse abajo las decisiones democráticas en el marco del estado de derecho del país”, manifestó.

Sobre los cuestionamientos por presuntas vinculaciones con el terrorismo, afirmó que generar noticias sobre el tema cada semana solo genera caos e inestabilidad a la economía del país. Incluso, agregó que quienes tengan ese propósito, “deben reflexionar”.

“Pienso que deben dejar trabajar al Ejecutivo un tiempo y permitir que demuestren lo que pueden hacer [sic]”, resaltó.

FACTOR VENEZUELA. Al ser consultado sobre lo que piensa del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, no fue firme en rechazarlo.

“Vivimos en un país donde existen normas y se respetan, quienes están en el marco de esa norma, están dentro del espacio democrático”, dijo.

Acerca de si en Venezuela existe o no una dictadura, Bellido dijo: “Tenemos que ser un país respetuoso de la autodeterminación de su país, (...) de las democracias que existen en esos países”.

“Menos deberíamos preocuparnos de los problemas ajenas, más deberíamos preocuparnos por nuestros propios problemas. Nuestra postura es respetar a los países”, añadió.

Indulto a Abimael no está en agenda

El premier Guido Bellido aseguró que no hay ni un solo representante del partido, o del Gobierno, que haya planteado la iniciativa de indultar al terrorista Abimael Guzmán. “¿En qué momento alguna voz ha dicho algo sobre el tema? No está en la agenda, no se ha tocado, ni respirado para ningún condenado por terrorismo”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: Mayores de 38 años serán vacunados desde este viernes en Lima y Callao