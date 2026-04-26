La exfiscal de la Nación Delia Espinoza solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi de la lista de candidatos al Senado por una condena vigente por difamación agravada.

La también decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) pidió al JNE que determine si debe impedir su acceso a la Cámara Alta.

El escrito recuerda que el titular del organismo afirmó que evaluará incidencias y aplicará medidas necesarias para garantizar la legalidad del proceso electoral.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, llamó a Delia Espinoza “aliada del terrorismo y las economías ilegales”, lo que motivó la querella por difamación agravada.

La sentencia judicial incluye que calificó de “desquiciada” a la exfiscal y fue condenado a 9 meses de prisión suspendida, pero apeló a la segunda instancia.