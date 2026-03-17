La Junta Nacional de Justicia resolvió declarar infundada la apelación presentada por Delia Espinoza contra su destitución del cargo de fiscal supreDma. Con esta decisión del 16 de marzo de 2026, la sanción administrativa queda firme y agota todas las instancias dentro del ámbito de competencias de la JNJ.

La medida disciplinaria había sido aprobada inicialmente por unanimidad el pasado 23 de enero de 2026 durante el Procedimiento Disciplinario N° 061-2025-JNJ. La JNJ calificó como faltas muy graves la conducta de la exfiscal suprema frente a una resolución administrativa específica.

El caso tiene su origen en la Resolución N° 231-2025-JNJ emitida el 12 de junio de 2025 que ordenaba la reposición inmediata de Patricia Benavides como fiscal suprema titular. La disposición buscaba devolverla a la situación jurídica que ostentaba antes de su destitución previa y tenía carácter de cumplimiento obligatorio.

La JNJ determinó que Delia Espinoza desobedeció abiertamente esa orden administrativa al no entregar el cargo de fiscal de la Nación. El organismo consideró esta omisión como un incumplimiento directo de sus atribuciones y deberes funcionales.

El 16 de junio de 2025 se produjo un incidente concreto en la sede central del Ministerio Público cuando Patricia Benavides intentó retomar sus funciones en el noveno piso del edificio institucional. Ese día la exfiscal suprema habría ignorado la resolución de reposición y habría motivado al personal fiscal y administrativo a permanecer en las instalaciones durante varias horas.

Con la resolución del 16 de marzo, la JNJ dio por concluido todo el proceso administrativo en contra de Delia Espinoza. La exfiscal suprema ya no cuenta con recursos internos para impugnar la sanción dentro del sistema de la Junta.

La única vía que le resta a la exmagistrada es acudir al Poder Judicial mediante una demanda de amparo constitucional. Esta herramienta legal permite cuestionar decisiones administrativas por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales o irregularidades procesales.

Tras la confirmación definitiva de la destitución, la Junta de Fiscales Supremos queda obligada a elegir un nuevo fiscal de la Nación titular. Entre los posibles candidatos se mencionan al interino Tomás Gálvez junto a Juan Carlos Villena y Luis Arce Córdova para asumir la máxima responsabilidad del Ministerio Público.