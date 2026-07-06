La congresista Isabel “Chabelita” Cortez enfrenta una denuncia por presuntamente favorecer, desde su despacho parlamentario, a los clientes atendidos por el estudio jurídico del padre de su propio asesor congresal, Luis Fernando Calderón Vargas.

De acuerdo con el dominical Panorama, el estudio jurídico de “Calderón & Asociados” estaría llevando casos que son del interés del despacho de la parlamentaria. Esta situación conllevaría al presunto patrocinio ilegal y conflicto de intereses.

ASESOR ATIENDE COMO ABOGADO Y DESDE EL ESTUDIO JURÍDICO

Para corroborar esta denuncia, el equipo periodístico del dominical hizo la llamada el 25 de junio, en pleno horario laboral, al asesor simulando una consulta jurídica sobre beneficios laborales contra el Estado. En dicha llamada, Luis Calderón Vargas se presentó como abogado litigante del estudio jurídico, de propiedad de su padre, y ofreció directamente sus servicios.

“Le recomendaría que por ahora busquen hacer sus procesos judiciales y traben su condición laboral con una medida cautelar. El costo por demanda es de 1200 soles; se puede pagar en partes (...) Cada vez que tenga audiencia, es 150 soles y el 20% de lo que se obtenga al final; esos son los costos”, respondió.

Consultada al respecto, la parlamentaria Cortez defendió a su colaborador. “Él asiste normal, como ve a todos mis asesores (...) No podemos litigar (...) Por favor, retírate, no me faltes el respeto”, respondió visiblemente incómoda ante las preguntas.

Sumado a la llamada, Luis Fernando Calderón Vargas fue ubicado en el estudio jurídico, y no en el Congreso, en horario laboral. Consultado al respecto, indicó que se encontraba de vacaciones, aunque no precisó desde cuándo.

Cabe mencionar que Luis Calderón tiene 25 años y percibe un sueldo de 8 300 soles como técnico en el despacho de la congresista, pero según la denuncia, además atendería en horario laboral como abogado litigante y cobraría un porcentaje de los casos que resulten favorables.

EL CASO EN RENIEC

La denuncia detalla que en octubre de 2024, el sindicato de trabajadores de RENIEC (SINTRARENIEC) presentó una demanda contra la institución para exigir pagos por más de un millón de soles. El detalle es que el estudio jurídico “Calderón & Asociados” estuvo a cargo del caso, donde Rogers Calderón (padre de Luis Calderón) sería amigo de la congresista, según reveló una fotografía. Tanto Rogers Calderón como su hijo trabajaron en el caso, pero dos meses después, Luis Calderón ingresó a laborar en el despacho de “Chabelita”.

Con este ingreso, “Chabelita” se habría interesado en este caso particular, ya que un documento del 26 de agosto de 2025 muestra cómo la propia congresista exigió una reunión urgente con la jefa de RENIEC para conocer la postura institucional sobre la demanda, el cumplimiento de mandatos judiciales y los beneficios obtenidos por laudos arbitrales, precisamente el proceso que llevaba el estudio “Calderón”.

El oficio señala, además, que a dicha reunión asistirían representantes del SINTRARENIEC, así como asesores del propio despacho de la congresista.

La demanda en cuestión involucra un monto de un millón 197 mil soles, exigido por el sindicato por concepto de pagos laborales. En el documento original de la demanda, Rogers Calderón autorizó a su hijo para involucrarse en el caso.

FALTA DE ÉTICA Y POSIBLE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Para Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, el hecho de que una congresista respalde una causa sindical no es en sí mismo irregular, pero la situación cambia si de por medio existe un beneficio económico.

“Es legítimo que un congresista alce una bandera sindical, pero si por la labor se cobra, eso ya es lucro (…) Si el estudio de abogados le está pasando una comisión a la congresista; ella está ayudando en estrategia y litigio para presionar con su influencia para que el sindicato gane el caso, es una falta", advirtió.