Dos semanas después de la primera vuelta, Juntos por el Perú (JP) comienza a marcar una aparente distancia de Antauro Humala. Ad portas de un balotaje, en el que podrían participar, desde dicho partido han empezado a negar una alianza formal con el líder etnocacerista y hasta a minimizar su rol dentro de la campaña de Roberto Sánchez.

En detalle

Este lunes, Roy Mendoza, abogado de la agrupación, fue enfático al descartar cualquier vínculo orgánico con Antauro Humala.

Añadió que las declaraciones del condenado por el homicidio de policías durante el “Andahuaylazo” no representan al partido, y que su participación se limita a un acompañamiento electoral.

“No hay una alianza formal. Podría considerarse un aliado electoral, pero queremos dejar en claro que Antauro Humala no es vocero del partido. No refleja ni traduce la voluntad de los órganos de Juntos por el Perú”, aseveró en RPP.

Añadió que cualquier declaración del exmilitar no representa los valores de la organización política y reiteró que no existe una alianza formal con él.

“Su cercanía ya es evaluación de la comisión política propia del partido, que no se ha hecho aún”, afirmó Mendoza.

Aunque admitió que Humala ha acompañado a Roberto Sánchez en varias actividades, insistió en que eso no implica compromisos políticos.

“No, yo desconozco que haya algún compromiso con Antauro Humala. Entiendo que es un aliado de campaña electoral, pero no hay cosas más allá que se me haya informado. Lo que sí tengo claro es que no hay una alianza formal”, explicó.

Pasado

En la recta final de la campaña, el discurso en Juntos por el Perú no marcaba distancia de Humala. Por el contrario, el propio Roberto Sánchez lo ubicaba en un rol central dentro de un eventual gobierno.

Durante su cierre de campaña, desarrollado el 8 de abril en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, el candidato presidencial adelantó que el exmilitar encabezaría la política de seguridad y defensa nacional. Fue uno de los anuncios más claros de su campaña.

“Con visión de defender nuestras fronteras, la defensa nacional del nuevo Perú, la nueva patria, la lucha contra el crimen estará en manos de nuestro mayor, el compatriota Antauro Humala”, enfatizó Sánchez ante sus simpatizantes.

Tras la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el 12 y 13 de abril, el etnocacerista afirmó ante la prensa que el candidato de Juntos por el Perú sería el próximo presidente del país.

“Va a ser presidente del Perú, le va a ganar a la japonesa”, afirmó, refiriéndose a la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

En otro momento, reaccionó a los primeros reportes de encuestas que evidenciaban un escenario ajustado en la contienda, con un triple empate técnico entre Sánchez, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) en la disputa por el pase a la segunda vuelta.

En ese contexto, adelantó que la candidatura de JP se impondría.

“Las bases socialistas de Juntos por el Perú, más los castillistas (en referencia a los partidarios del expresidente Pedro Castillo) y los nacionalistas (sus correligionarios), esa es la fórmula de la elección”, sostuvo.

Incluso, consultado sobre un eventual rol en el gobierno de Sánchez, no descartó su participación y dejó una frase que reforzó su cercanía con el candidato.

“Vamos a tener una participación que ya la ha hecho pública el futuro presidente del Perú. Aparte, tenemos participación en otras municipalidades”, subrayó.

Luego, insistió en que su participación se definiría según las decisiones del eventual gobierno, aunque con un tono confrontacional.

“(Haré) lo que se establezca. Yo, particularmente, no estoy por puestos. Es más, yo no postulo a nada en estos momentos (...) Los negocios son para los ladrones de la derecha. Como soldado, me voy a ubicar donde pueda rendir mejor para el objetivo patria”, agregó.

No obstante, el 15 de abril, durante una conferencia de prensa, el discurso empezó a variar. Sánchez fue consultado sobre si Humala sería premier en un eventual gobierno suyo, y evitó precisarlo.

“Nosotros hemos hecho una convocatoria a muchos líderes; él, como líder nacionalista, etnocacerista, tiene su equipo, su base. (¿Cómo ministro?) Creo que hay muchas formas y apenas haya ese tipo de cosas, les comunicaremos ese camino”, declaró.

Opinión

Consultado sobre el tema, el analista político Jeffrey Radzinsky señaló que el reciente deslinde responde a un cálculo político tras la primera vuelta.

“Definitivamente, el estilo, en fondo y forma, de Antauro Humala, se han dado cuenta en Juntos por el Perú, es más un riesgo que una oportunidad, que probablemente le reste más de lo que le podría sumar”, afirmó a Correo.

A su interpretación, el politólogo consideró que, aunque intenten tomar distancia del exmilitar en este momento, “no pueden negar algo evidente: que es una persona que ha estado bastante cercana a ellos por meses”.

Acerca de si se trataría de una estrategia electoral, Radzinsky señaló que probablemente, en esa lógica, buscan bajarle el perfil para mostrarse con mayor moderación.

“Creo que en este momento es insuficiente, por los antecedentes que hay, tener certeza de que Antauro Humala ha quedado retirado o fuera de juego, cuando hace solo 20 días Sánchez decía que iba a ser una pieza importante en su gobierno para cuidar las fronteras y luchar contra la inseguridad”, puntualizó.