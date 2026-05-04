La empresa estatal de hidrocarburos, Petroperú, anunció la designación de Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños como nuevo presidente del directorio, en reemplazo del economista Roger Arévalo Ramírez, funcionario cuestionado por una presunta denuncia de acoso sexual en 2019 y quien solo duró 37 días en el puesto.

Perfil

Lizarzaburu Bolaños es ingeniero industrial de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde 2005.

Asimismo, es magíster en Investigación en Ciencias de la Administración desde 2012 y obtuvo el grado de doctor en Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid en 2023, según registra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Edmundo Lizarzaburu también fue vicepresidente del directorio de Petroperú desde julio de 2025. Previamente se desempeñó como miembro director en 2022 y 2024.

El nuevo directorio está formado también por Carlos Linares Peñaloza, como vicepresidente; Richard Almerco Soto y Julio De La Rocha, como directores; y Berthin Gómez, como director independiente.

Además están Néstor Herrera, representante titular de los trabajadores, y Luis Camino, representante suplente.

Crítica

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, cuestionó el patrón de cambios en la conducción de Petroperú.

“Este es el tercer presidente Petroperú en la gestión Balcázar, tercero. Llegó uno que tenía aparentemente planes serios; duró tres semanas, lo sacaron. Nombraron al siguiente, ahora también lo sacan”, precisó.

El economista también realizó una evaluación sobre la situación actual de la compañía. “Una empresa con los números que tiene Petroperú hoy día, básicamente, no tiene valor”, sentenció.