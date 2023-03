A pesar que no abordó ningún tema edil propio de sus funciones, la gerente municipal de la provincia de Trujillo, Diana Tello, usó la cuenta oficial de Facebook de la comuna para hablar y salir en defensa del alcalde Arturo Fernández Bazán. Esto, tras los últimos cuestionamientos del que fue blanco.

Como primer punto, la funcionaria abordó el tema del huaco erótico que el alcalde colocó en el descanso de las escaleras del palacio edil y dijo que entiende las controversias que esto generó, pues hay personas que conocen de cultura y otras que no.

“Lo que yo quiero informar es que hace una semana llegó ese presente para el alcalde, era un regalo, (huaco erótico). Me consulta si lo puede dejar en la municipalidad, pues no tenía como llevarlo. Entonces, así como decidió dejarlo allí también decidió llevárselo. Pero ello no fue adquirido con recursos de la municipalidad, fue un regalo que el alcalde tuvo a bien recibirlo, no es de la municipalidad”, manifestó la gerente.

AGRESIÓN A PERIODISTA

Con relación a la presunta agresión verbal a una periodista por parte del alcalde Arturo Fernández , la gerente Diana Tello aseveró que el burgomaestre jamás le faltó el respeto. “Se ha dicho, incluso, que yo soy algo más del alcalde. Lo que yo creo es que hay que respetar a las mujeres, a todos los seres humanos. Ese día de la entrevista había hombres y mujeres, fueron más de 30 minutos de preguntas y redundaban con la pregunta. Han cortado entrevistas y han unido expresiones. El alcalde no es misógino no es machista. Somos varias mujeres que trabajamos con él y nunca nos ha faltado el respeto ni una propuesta indecente”, enfatizó.

En otro momento de las declaraciones de Diana Tello sorprendió al indicar que si bien es cierto al alcalde lo llaman “Loco”, ella también puede “tomar decisIones más locas que el propio alcalde”.

Descartó ser “ayayera” del alcalde y volvió a resaltar que ella no permitiría nunca que le falten el respeto ni que ofenda ni agredan a nadie.

Asimismo, dijo coincidir con el alcalde en su pedido de pedir que el general PNP. Augusto Ríos Tiravanti, sea cambiado, debido al alto ´´ índice criminal que azota a Trujillo y a la región La Libertad.

