La Corte Suprema de Justicia de la República dictó comparecencia con restricciones en contra de la excongresista María del Pilar Cordero Jon Tay, por la presunta comisión del delito de concusión, en agravio del Estado. La excongresista es acusada de recortarle el sueldo a un trabajador cuando ella ejercía el cargo de presidenta de una comisión especial.

El requerimiento de coerción personal fue solicitado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Para la Fiscalía: “los elementos de convicción que sustentan el requerimiento tienen un alto grado de certeza de la comisión del delito de concusión siendo muy probable que la sanción a imponerse a la investigada Cordero Jon Tay sea leve lo cual no impide que se imponga la comparecencia con restricciones”.

El Ministerio Público advirtió que existe un alto riesgo de que la exlegisladora impida u obstaculice la investigación, debido a que no hay certeza que su domicilio real y no concurrió a brindar su declaración indagatoria. Por ello, existe el temor a que la exlegisladora se ausente de la ciudad de Lima.

Como se conoce, Cordero Jon Tay quedó fuera del Congreso mientras la justicia resuelve su caso de presuntos recortes de sueldos a sus trabajadores.





Recorte de sueldo a trabajador

Una grabación de audio reveló una nueva trama de expropiación ilícita de salarios de trabajadores del Congreso de la República por parte, esta vez, de la congresista María del Pilar Cordero, de la bancada de Fuerza Popular. El audio fue entregado al programa “Punto Final” de Latina por un trabajador agraviado.

La grabación registra la voz alterada y furiosa de la congresista Cordero reclamándole a gritos a un trabajador de su despacho por la demora en depositarle “lo acordado”, en un diálogo dentro de la camioneta de la legisladora.

Según el trabajador, que ha solicitado al programa el anonimato, por el momento, era obligado a depositar en una cuenta bancaria a favor de Cordero, el 50% de su salario, que ascendía aproximadamente a S/ 9 mil. El audio tiene como fecha de registro el 29 de agosto de 2022.

“Te lo dije de un comienzo, esa plata es intocable. Yo solo quiero que cumplas lo que quedamos. Nadie te paga por nada (...) Estoy adeudada, he tenido empeñar mis alhajas, para la campaña me he empeñado hasta mis alhajas de oro. Me he gastado más de 300 mil dolares para la campaña. Vendí mi carro, una moto, me he quedado sin nada. ¿Cómo recupero mis cosas? ¿Crees que es de la locura que te pido? Yo estoy empeñada, pago también del departamento donde vivo y de mi mamá”, dice Cordero.

En otro momento afirma que tuvo que gastar en la campaña de “Keiko y de Kenji” y, añade, en medicinas y alimentos para “el jefe!” (se estaría refiriendo a Alberto Fujimori).





