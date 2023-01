La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue enfática al momento de cuestionar algunas acciones que presuntamente realizaron los manifestantes durante las últimas protestas registradas en el país. Afirmó que existen videos donde los mismos protestantes disparan contra sus propios compañeros.

“Hay algunos videos donde, al parecer, uno de los señores agarra un arma - que no es ninguna honda o huaraca - que dispara y mata a su compañero que tiene a su lado. También desde una propiedad particular sale un disparo y mata a alguien que está en la protestas, no es la Policía la que está disparando”, indicó Boluarte en conferencia de prensa.

Denunció que lo ocurrido el 9 de enero, trágico día en Juliaca por la muerte de 18 civiles y un policía, fue un acto violentista que buscó frustrar la presentación del Gabinete Ministerial (10 de enero) ante el Congreso para obtener el voto de confianza.

Boluarte exhortó a la Fiscalía para que acelere las investigaciones. “Hay que determinar de dónde son estas balas: si es de la Policía, nos lo dirá la fiscalía, o si es del lado de los violentistas y radicales. Sabemos, de manera extraoficial, [que] por la frontera Perú-Bolivia ingresaron esta balas ‘dum dum’”, precisó.

La mandataria rechazó que la PNP utilice balas ‘dum dum’. “Se comunicó ese día que la Policía debería usar excepcionalmente solo bombas lacrimógenas, nada más que eso”, añadió.