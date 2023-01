La presidenta Dina Boluarte lamentó que algunos manifestantes obliguen a comerciantes y trabajadores a cesar sus actividades diarias. “Hay muchas familias que quieren trabajar”

“Hace unos días se ha visto un video. en Tacna. donde un comerciante decía que no lo pueden obligar a cerrar su quiosco. El señor que estaba ahí le decía que cierre y el otro le mencionaba que no porque él no le paga su celular, luz o agua. Tú de qué trabajas si estás todos los días en este paro (...) Así como ese caso en Tacna hay muchas familias que quieren trabajar”, detalló la jefa de Estado.

Boluarte enfatizó que los manifestantes no pueden llegar al chantaje. “Estos señores minoritarios, que quieren quebrantar la democracia y el Estado de Derecho, no pueden estar jugando con la tranquilidad de las personas que quieren vivir en paz, trabajar y producir para sus hogares”, señaló.

Boluarte señaló que el turismo en Cusco ha disminuido tremendamente por culpa de las protestas, además, advirtió que se acerca el friaje en Puno y Huancavelica. En ese sentido, exhortó a las autoridades regionales a trabajar para prevenir el friaje.

En otro momento, Boluarte dijo que bloquear las carreteras o no permitir que ingresen estos camiones que llevan el gas o combustible de una zona no son protestas pacíficas.

“Estamos abriendo en las próximas horas la carretera (...) el derecho de la protesta de ellos bloqueando carretera termina porque el derecho del resto de peruanos -que somos la mayoría- queremos transitar con libertad y no ser coaccionados”, sostuvo.

🔴 Presidenta Dina Boluarte: “No podemos estar llegando al chantaje para que estos señores minoritarios que quieren quebrantar la democracia puedan estar jugando con la tranquilidad de las personas que quieren vivir en paz, trabajar y producir esas economías para sus hogares”. pic.twitter.com/dkq6MDTtUI — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) January 17, 2023