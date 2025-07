Pese a que la extorsión es uno de los delitos que pone en jaque al país, la presidenta Dina Boluarte, en su mensaje a la Nación de ayer, apenas si mencionó esta modalidad delincuencial, y lo hizo solo para asegurar que se lucha contra ella, pero sin sustento de cifras o hechos.

Cifras “vacías”, equipos que se entregarían al término de su mandato y la mención de una estrategia de trabajo (Perú Seguro) que data de finales de 2023, destacaron en el discurso.

Es por esta omisión, y otras deficiencias, que Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú, consideró que el mensaje de Boluarte por 28 de julio fue repetitivo y carente de fondo.

EN DETALLE

“Si comparamos el discurso del año pasado con este, que duró poco más de cuatro horas, notamos que se repite lo señalado en materia de seguridad ciudadana”, dijo Pérez Rocha a Correo.

Resaltó que el plan Perú Seguro del que tanto se habla ahora tiene casi tres años de iniciado.

“También menciona que se llegará a 1 millón 150 mil intervenciones al cerrar el año. Ese dato no se corrobora con la realidad. Eso no resiste una ejecución; primero, por la cantidad de detenidos que tendría que haber. (...) Su mensaje ha sido repetitivo y, lamentablemente, no se ajusta a la realidad”, subrayó.

Cuestionó la falta de autocrítica del Gobierno en materia de seguridad ciudadana y destacó que Boluarte debió compartir con la ciudadanía las acciones a aplicarse.

“En ningún momento ha reconducido los lineamientos que no ha ejecutado. Ha tenido ministros que fueron interpelados y censurados por el aumento de la delincuencia y el fracaso del estado de emergencia. Dina Boluarte no ha reconocido fallas”, dijo.

Enfatizó que “no hay plan de gobierno”. “Es defraudante”, puntualizó.