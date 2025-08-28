La presidenta Dina Boluarte reafirmó su compromiso de gobernar hasta el 28 de julio de 2026 sin ceder ante presiones políticas, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Central de Emergencias 911 en Lima.

“Esta presidenta no entrega por entregar, lo hace bien y sin mezquindades. Esta presidenta no desmaya ni agacha la cabeza frente a los ataques y las venganzas; todo lo contrario, está más fuerte que nunca”, declaró la mandataria, en un mensaje directo a sus críticos.

La Central 911, con una inversión de S/ 283 millones, unificará los servicios de la Policía Nacional, Bomberos, SAMU y Línea 100, y se prevé que esté terminada en octubre de 2026, con su operatividad iniciando en diciembre del mismo año. El sistema beneficiará a más de 10 millones de ciudadanos en Lima y Callao en su primera etapa.

Mensaje a futuros gobernantes

Boluarte instó a los aspirantes a la presidencia y autoridades del próximo gobierno a continuar las obras sin detenerse por intereses partidarios. “Dejemos atrás los cálculos políticos que han frenado el desarrollo del país. Les pido que piensen en el Perú y no en los colores partidarios”, señaló.

Economía y confianza

La jefa de Estado subrayó que el Perú estará económicamente sólido al cierre de su gestión: “Nos miran con envidia positiva. El Perú seguirá generando confianza internacional y no habrá excusas de falta de presupuesto”, afirmó.

Contexto del evento

La ceremonia contó con ministros de Estado, autoridades del sector Interior y Transportes, así como representantes de la PNP y Bomberos. El ministro de Transportes, César Sandoval, aseguró que la Central 911 será “un gran paso con tecnología de primer nivel” para mejorar la seguridad ciudadana.