Sin considerar las críticas a tal iniciativa, la presidenta Dina Boluarte participó en la firma del convenio entre los ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa que permitirá la construcción del nuevo penal para delincuentes de alta peligrosidad en la isla El Frontón, en el Callao.

La mandataria aseguró que con esta prisión los delincuentes más peligrosos permanecerán aislados y con vigilancia las 24 horas del día.

Destacó que dicha cárcel albergará a 2 mil reos y que para su construcción se estima una inversión de S/ 500 millones. El convenio permitirá que el Ejército, mediante su cuerpo de Ingenieros, ejecute la etapa inicial de remoción de tierras.