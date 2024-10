Durante una conferencia de prensa de este jueves, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que la mandataria Dina Boluarte decidió firmar la contrareforma que devuelve a la Policía Nacional, la facultad para investigar delitos.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, añadió que dicha norma será publicada mañana en el diario El Peruano.

(Foto: Britanie Arroyo @photo.gec)

Esta ley fue impulsada inicialmente desde la Comisión de Justicia y la Comisión de Defensa y aprobada en primera votación. Siete días después se ratificó en una segunda votación con 80 votos a favor, 6 en contra y 31 abstenciones.

La reforma del Código Procesal limita las facultades de la Fiscalía y va en contra del artículo 159 de la Constitución Política del Perú.

Según el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la Policía no está preparada para asumir estas funciones fiscales porque no cuentan con la infraestructura para las diligencias, además, no cuentan con el personal capacitado.

“Claramente, vulnera nuestras facultades constitucionales para dirigir la investigación del delito desde su inicio. El Poder Ejecutivo tendría el control de las investigaciones en esa etapa. Eso va en contra de la Constitución”, argumentó Villena.

TE PUEDE INTERESAR