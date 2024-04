Se mantiene la fecha. El Ministerio Público no aceptó el pedido de la presidenta de la República, Dina Boluarte, de realizar “de inmediato” la toma de su declaración indagatoria respecto al caso de los relojes Rolex, según informó RPP.

Como se recuerda, el pasado domingo 31 de marzo, Dina Boluarte solicitó adelantar su declaración indagatoria. El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, remitió un oficio al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicitando que, debido a la agitación política generada por las diversas diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía, se procediera a su declaración de manera inmediata, en relación con las diligencias preliminares que se están llevando a cabo por presunto enriquecimiento ilícito.

El Ministerio Público rechazó la solicitud de la mandataria y ha confirmado que la diligencia se llevará a cabo el próximo 5 de abril a las 8:30 a.m.

Declarará ante la Fiscalía el 5 de abril por caso Rolex

La defensa de Boluarte precisó que durante los allanamientos que se realizaron el viernes 29 de marzo, los representantes del Ministerio Público hallaron 10 relojes, los cuales no fueron incautados.

“Tiene muchos relojes, tiene una variedad de relojes que se ha examinado. Es un conjunto de relojes en su domicilio de Palacio de Gobierno. Han sido exhibidos, mostrados, con diferentes marcas, connotaciones”, dijo.

No obstante, el abogado Mateo Castañeda no confirmó los relojes en cuestión eran originales. “Han constatado los relojes, han tomado fotografías, y no ha sido incautado ningún reloj. Aproximadamente, unos 10 (...) Hay algunos relojes bonitos, con ciertas apariencias; pero eso deben determinarlo los expertos”, indicó.

