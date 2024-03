El secretario de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Héctor Valer, presentó una queja ante la Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público contra el fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza Salvador y la fiscal superior Lorena Villanueva Zúñiga.

Según el legislador, estos habrían cometido una falta “muy grave” durante sus declaraciones en el Parlamento sobre las diligencias relacionadas con la presidenta Dina Boluarte en el caso ‘Rolex’.

En diálogo con ‘Nunca es tarde’ de RPP, el parlamentario cuestionó que los magistrados hayan ido en representación del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien no se presentó ante la Representación Nacional, a pesar de que el grupo de trabajo lo citó de urgencia.

Asimismo, precisó que el titular del Ministerio Público debió solicitar al Poder Judicial el allanamiento del domicilio de la mandataria.

Sostuvo que en el Congreso los fiscales “lamentablemente” evadieron las preguntas y se mostró seguro que los representantes del Ministerio Público no solicitaron al Poder Judicial allanar dicha propiedad.

“Debieron dar respuestas a las diferentes preguntas de los congresistas, no pueden rehuir de ninguna manera a una pregunta sobre si solicitaron o no al Poder Judicial allanar la vivienda. Estoy seguro de que no lo han hecho”, refirió.

La Fiscalía dio inicio a las investigaciones preliminares contra Dina Boluarte por presunta participación en delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documentos relacionados con el uso de relojes Rolex.

TE PUEDE INTERESAR