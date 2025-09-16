La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó este martes en la inauguración del proyecto Quebrada Huaycoloro, donde dirigió un mensaje directo a la clase política. La jefa de Estado pidió dejar de lado la “mezquindad” y pensar en el Perú con una visión de largo plazo.

“Seguiremos avanzando en esa mirada de país, no en este cálculo político, no en esa mezquindad política, sino en esa mirada de país, porque tenemos un norte. Dejar a un país distinto al que nosotros como gobierno hemos recibido”, declaró durante la ceremonia.

Boluarte lamentó, además, que algunos sectores busquen poner a la ciudadanía en contra de su gestión. “Tengo que lamentar algunas voces pequeñas que todavía quieren levantar a la población en contra de un gobierno que trabaja decididamente con todo esfuerzo para dejar obras que solucionen definitivamente el problema que por años han generado desesperanza”, señaló.

La mandataria agregó que existe desinformación respecto al trabajo de su gobierno, asegurando que su administración está dejando más obras que otras gestiones de cinco años. Asimismo, hizo un llamado a garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura y servicios públicos.

“Tiene que haber un programa de continuidad entre los gobiernos para que las obras a favor de la población continúen”, subrayó, al tiempo que expresó su expectativa de que la siguiente gestión supere los logros alcanzados.

Aunque la ceremonia se realizó en medio de la polémica por los audios atribuidos al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y al premier Eduardo Arana, así como las críticas a la reforma de pensiones, la presidenta no se refirió de manera directa a estos temas.

Su mensaje, no obstante, fue enfático al cuestionar a quienes buscan desacreditar su gestión y al insistir en la necesidad de dejar atrás las disputas políticas para priorizar el bienestar de la población.