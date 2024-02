La presidenta Dina Boluarte reconoció que el Gobierno pudo haber cometido errores pero que están tomando las acciones para corregirlos. Además, aseguró que están trabajando para demostrar a la población que se pueden ejecutar obras con honestidad. Esto, en alusión a la presentación de dos nuevas PIAS, Ucayali I y Ucayali II, que recorrerán ríos de la Amazonía.

“ Quizá tengamos algunos errores, pero errores que los rectificamos en el camino, pero no le estamos robando un solo sol al pueblo peruano y no le estamos robando la esperanza ni los sueños que están ahí , en las comunidades nativas, en las zonas altoandinas, esperando que el Estado los atienda”, afirmó este martes durante la ceremonia de bautizo de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS Río Ucayali I y Río Ucayali II.

En la víspera, durante la conferencia de prensa de la presentación del progreso de la gestión presidencial, Boluarte Zegarra negó la nueva acusación contra el Ejecutivo sobre la presunta contratación irregular de allegados a su hermano, Nicanor Boluarte.

“Cada domingo en los programas dominicales el protagonista principal es el señor Nicanor Boluarte en diversos canales. En la transparencia que me caracteriza no solamente ahora como presidenta, sino en el trayecto de toda mi vida voy a decir por enésima vez: el señor Nicanor Boluarte Zegarra no es funcionario del Estado”, respondió tajantemente a la prensa.

De acuerdo a un reportaje del programa ‘Punto Final’, Arturo Miranda Blanco, Sergio Leo Torres, Enrique Vílchez Vílchez y Genoveva Correa Visalot, quienes colaboraron con Nicanor durante su gestión como gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre 2016 y 2018, obtuvieron contratos con el Estado.

“Las personas en mención, ustedes pueden verificar en la plataforma de cada ministerio, califican dentro de los perfiles que cada ministerio solicita y en específico, el secretario general del despacho presidencial califica sobremanera en el perfil para el cual se desempeña”, sentenció la mandataria.