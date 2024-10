La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en el lanzamiento de la convocatoria 2025 de Beca 18, en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja.

Asimismo, la mandataria estuvo acompañada del ministro de Educación, Morgan Quero, y la directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (Pronabec), Alexandra Ames.

Según se informó, a esta convocatoria 2025 se estarán otorgando un total de 20,000 becas.

“Para mi Gobierno, la inversión en educación no es un gasto, por el contrario, es una inversión en esperanza, en progreso, en la posibilidad de un Perú competitivo a nivel global. Al educar a nuestros jóvenes le damos las herramientas para liderar y construir un país donde la pobreza no sea el destino de nadie y donde el progreso sea una realidad alcanzable”, expresó.

“Hace un año nos comprometimos a entregar 10,000 becas el 2024 y lo cumplimos y lo hicimos en el marco de una ambiciosa meta de entregar 50,000 becas el 2026 y estoy segura que lo lograremos”, añadió.

Boluarte Zegarra pidió dejar “atrás las diferencias” y unirnos para combatir la delincuencia que afecta al país.

En ese sentido, resaltó que la Policía Nacional realizó más de 680 operativos con capturas a más de 1200 personas. También indicó que pese a las críticas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están trabajando más allá del desamparo legal.

“Muchos de ellos siguen en pie, protegiendo a cada uno de los millones de peruanos, nuestro gobierno no va a dejarlos solos. No más injusticia para ellos que salen y arriesgan sus vidas”, manifestó.

“No más violencia, no más miedo, los criminales tras las rejas, los peruanos de bien somos más y los venceremos. No pararemos con acabar con esta guerra que nosotros no la empezamos, pero que terminaremos. Al Perú no lo detiene nadie, menos la delincuencia”, añadió.

“El Perú necesita unidad, el Perú no es un país violento es de emprendedores, de jóvenes que quieren cambiar su calidad de vida... No más violencia, no más desunión, no más mentiras”, concluyó.

