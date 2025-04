Contra quienes opinan, y hasta aseguran su pronta extinción, el melodrama televisivo goza de muy buena salud. Por eso, Jimena Lindo no oculta su entusiasmo de estar de vuelta en la televisión con una historia intensa, de esas que cuentan secretos familiares, amores contrariados y presentan a villanos sin alma como en “Eres mi sangre”. La recién estrenada telenovela de Del Barrio Producciones, nos presenta a la actriz encarnando a Catalina Navarro, personaje que disfruta y celebra. “Tenía muchas ganas de hacer televisión y me encanta que mi regreso sea con una historia clásica. Muchos hemos crecido viendo estos melodramas, junto a nuestros padres, abuelos, definitivamente forman parte de los recuerdos familiares”, dice la actriz.

Catalina es un personaje que proyecta emociones intensas. ¿Hay similitudes para para enfrentar un personaje en televisión y el teatro? De hecho, para el teatro, lo que tenemos es más tiempo, hay una percepción del tiempo en el que estamos listos todos juntos, igual no es mucho, tenemos dos meses de ensayos para poder sacar una obra. En televisión, los proyectos debes asumirlos más rápido, te convocan y empiezas a grabar en algunas semanas, y en ese tiempo cada uno debe hacer el proceso de investigación de su personaje, Yo siempre en cualquiera de mis trabajos me guío mucho por películas, y documentales que hablen sobre el tema.

¿ Y cuáles fueron esas películas que te inspiraron para encarnar a una madre que pierde a su hijo? “El sustituto” de Clint Eastwood con Angelina Jolie,y luego hay otra, “El lado profundo del mar”, con Michelle Pfeiffer. Ambas películas me ayudaron muchísimo, porque cuentan historias de madres cuyos hijos desaparecieron y la obsesión por encontrarlos no cesa, al contrario. Estas historias se encuentran relacionadas con lo que le sucede a mi personaje en ‘Eres mi sangre’.

Catalina madura, no parece ser una mujer muy débil como si lo fue en su juventud. Tiene esa mezcla, porque ella se enfrenta, pero también se reprime en sus diferentes relaciones. Me encanta, por ejemplo, la relación que tiene con su hermano Bastian, que interpreta Rodrigo Sánchez Patiño, tan intensa y contradictoria, tiene una fuerza artística muy interesante, Es una de las relaciones más impactantes de la historia, porque pese a que son hermanos, hay muchos conflictos entre ellos.

Una efectiva relación director-actor es básica para lograr escenas que le den peso al melodrama. El director primero ve lo que los actores proponen, nos dejan hacer una pasada con los acuerdos que hayamos tomado solos. Con Gonzalo (Molina), con Rodrigo (Sánchez), con los que tenemos escenas, leemos los textos, nos ponemos de acuerdo porque somos colegas desde hace muchos años, hay muchísima confianza.

Y luego el director toma la última palabra. El director ve, evalúa, nos hace una sugerencia, o lo cambia todo, pero normalmente hacemos sugerencias muy acertadas. Al fin y al cabo los actores expresamos desde adentro, no vemos las cosas desde afuera, pero es muy importante también tener un ojo protector.

Catalina te exige las emociones a flor de piel. Los últimos días he tenido escenas muy intensas, con mucho llanto, entonces esos días te dejan muy cansada porque estás moviendo muchas emociones, estás moviendo mucha fibra. No creas que te acuerdas de cuando se murió tu mascota, o tenías 6 años, no, Hay actores que tiene que conectar con sus recuerdos para lograr llorar. Yo, sobre todo, me conecto con mi respiración, con la situación de mi personaje, pero la situación del personaje, igual muchas veces son cosas tuyas, te conectas con el abandono, te conectas con tu puerto, que tiene memoria.

Aún hay mucha historia que contar en “Eres mi sangre” .Cada día hay una nueva revelación y eso hace que estemos enganchados. Todos estamos comprometidos con la telenovela, tenemos la camiseta puesta para hacer un gran producto, una telenovela con la que realmente podamos sentirnos contentos y muy satisfechos.