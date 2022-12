Durante la conferencia de prensa, Dina Boluarte cuestionó que Pedro Castillo decidiera disolver el Congreso de la República y anunciar nuevas reformas en el sistema de justicia el pasado 7 de diciembre.

“No entiendo por qué la violencia en las calles. Yo no busqué estar acá. Yo protegí hasta donde pude al expresidente Pedro Castillo y seguramente debe estar recordando mis palabras que le sugerí que no presentara la cuestión de confianza. Si no se hubiera presentado la cuestión de confianza, seguramente él seguiría siendo el presidente de la República. ¿Quién lo aconsejó, quien lo llevó a tomar las decisiones que provocaron ese golpe de estado y esa vacancia desde el Congreso?”, cuestionó.

“¿Por qué me opuse? Porque sabía que en el Congreso esa cuestión de confianza no iba a ser aceptada y al contrario de ello, se iba a acelerar o la vacancia del presidente o la suspensión y le dije, le recomendé, sugerí en ese momento que era conveniente presentar la cuestión de confianza”, aseguró.

Dina Boluarte pide al Congreso aprobar adelanto de elecciones: “está en sus manos”

Durante la conferencia de prensa, Boluarte enfatizó que está en contra de la corrupción y remarcó que “nunca le ha robado un sol al Estado peruano”.

“Hay un grupo que dice que ‘Dina renuncie’, pero ¿qué se resuelve? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. Hay que pararnos firmes para decir no a la violencia”, exclamó.

“Nosotros presentamos el proyecto de adelanto de elecciones y está en el Congreso. Es el Congreso quien tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones (...) Al parecer, quieren trabar la posibilidad (...) El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones”, sostuvo.

Luego continuó con: “a medias tintas no se revuelven los problemas, está en vuestras manos (...) no sean ciegos, miren a la población y actúen”.