La presidenta Dina Boluarte dijo hoy que el Ejecutivo se desplazó a las regiones de Ucayali, San Martín y Amazonas para atender las emergencias por los incendios forestales.

Dina Boluarte supervisa las acciones en la región San Martín, mientras que el ministro de Defensa, Walter Astudillo, lo hace en Ucayali, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León Chempén, se encuentra en Amazonas.

“Nos hemos desplazado a nivel nacional para atender las emergencias contra incendios, no me voy a cansar de llamar a la reflexión a los que provocan los incendios, que no solo dañan a la familia, a la persona, la fauna sino también al Perú”, dijo.

Señaló que los recursos que se han destinado para atender los incendios forestales pueden servir para más hospitales, puentes y desarrollo para todos los peruanos. “No juguemos con fuego, es peligroso, seguiremos atendiendo no sólo en las tres regiones sino a nivel nacional”, aseguró.

El viaje de la Jefa del Estado se da luego de que el Gobierno declarara el estado de emergencia por 60 días en algunos distritos de las regiones de San Martín, Amazonas y Ucayali, para agilizar las acciones de las autoridades frente a esta emergencia.

La medida facilitará a las autoridades la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias; así como las acciones de respuesta y rehabilitación que correspondan para afrontar la emergencia.

