La diputada Graciela Chipana Condori, de Juntos por el Perú, enfrenta un juicio oral por el delito de discriminación agravada contra un niño de tres años con trastorno del espectro autista (TEA). El Ministerio Público la acusa de haber vulnerado el derecho a la igualdad y al trato digno del menor, y por ello solicita una condena y su inhabilitación para ejercer cargo público.

CASO SE REMONTA A ABRIL DE 2025

De acuerdo a la acusación revelada en el dominical de Cuarto Poder, los hechos habrían ocurrido en abril de 2025, cuando Chipana Condori era docente de educación inicial en el colegio San Antonio de Padua, en Moquegua.

Según la investigación fiscal, la docente cuestionó que el niño ingresara a su salón y habría señalado que necesitaba una “maestra sombra” para que lo acompañe en todo momento. Frente a ello, el padre del menor, quien trabaja como taxista, respondió que no tenía los recursos para contratar a una persona de ese tipo y que no pidió un trato especial, solo acceder a la educación pública.

Este presunto rechazo generó indignación en los progenitores, que decidieron grabar el hecho, un audio que se encuentra como prueba presentada por la fiscalía. En ellos, se escucha a la acusada decir que atender al niño resultaba desgastante debido a sus dificultades de lenguaje.

Graciela Chipana (docente): “Yo quiero que entiendan esto: ni yo conozco al niño. No sé… no se comunica con el lenguaje normal, hace gestos, y eso para mí es desgastante (...) Esos casos sí necesitan el apoyo. Tiene que tener una persona sombra, ¿qué es una persona sombra?, como una sombra, pues no, acompañarle exclusivamente al niño”.

También consta la declaración de una auxiliar del colegio, quien relató que la docente le cerró la puerta al menor al inicio de las clases, dejándolo solo en el patio, y les recomendó a los padres cambiarlo de plantel si no podrían pagar una asistente particular.

Frente a ello, la defensa de la parlamentaria, asumida por los abogados José Domingo Pérez y Aldo Alvarez Hurtado, sostiene que se trató de una preocupación por el alumno y no un acto de discriminación. Por su parte, Graciela Chipana afirmó que continuará asistiendo a las citaciones judiciales para defender su inocencia.

Asimismo, mencionar que la denuncia no fue presentada por el padre del menor, sino por la directora del colegio estatal.

Al momento, el juicio está en etapa de actuación probatoria y podría concluir en los próximos tres meses. De haber condena con inhabilitación, la congresista podría perder el cargo que acaba de asumir.