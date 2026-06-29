Raúl Camargo, uno de los diputados electos del Partido Cívico Obras, participó en el encuentro por el Día de la Identidad Etno-Nacionalista, organizado por el condenado por el homicidio calificado de cuatro policías en el “Andahuaylazo”, Antauro Humala.

“El cargo no me hace nada, no me mueve la perilla ni la aguja, sigo siendo como soy: compatriota. Con ustedes siempre en la lucha”, declaró Camargo ante los presentes.

Camargo formó parte de la mesa central y afirmó que mantendrá coordinación con sectores vinculados a Antauro Humala.

“En esa línea, continuaré trabajando, por supuesto, de la mano con ustedes y con los proyectos y con todos los nacionalistas del Perú (...) ¡Viva el partido de Antauro!”, sentenció.

Aunque nació en Junín, Camargo postuló por Lima Metropolitana en el partido de Ricardo Belmont y alcanzó una curul con 7,575 votos.