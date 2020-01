La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, propuso que el debate de la demanda competencial presentada por el titular de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, se evalúe en una audiencia pública.

“Las ponencias no deben ser reservadas, las ponencias deberían ser de publico conocimiento. Pero seguimos bajo una reserva, que debería romperse, debería ser de publico conocimiento. Toda la población debería poder leer la ponencia y ver el debate de la demanda competencial en todos los casos en los que hay intereses públicos. No hay necesidad de que haya reserva. Así tendríamos deliberación social”, manifestó a Canal N.

Según el diario 'El Comercio', el mgistrado Carlos Ramos, designado para elaborar la ponencia sobre este caso, plantea al pleno del organismo declarar infundada la demanda competencial presentada por Olaechea, la cual busca dejar sin efecto la disolución del Congreso dispuesta por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.

Olaechea presentó la demanda competencial el pasado 10 de octubre asegurando que el Ejecutivo no tiene competencia para solicitar una cuestión de confianza sobre atribuciones que le corresponden exclusivamente al Legislativo, como el proceso de selección de los magistrados del TC.

En contra de la juramentación de miembros de la JNJ

Además, Ledesma consideró que no se debió llevar a cabo la juramentación de cinco de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a que aún no se han publicado las actas de evaluación.

“Aún no hay un acta con los puntajes y las razones por las que se han asignado los puntajes a los candidatos, no se puede no decir las razones por las que los han elegido (a los miembros de la JNJ). En atención a la transparencia, se debería haber expuesto los motivos, hoy no debió juramentar ninguno. Esta elección debió tener un proceso mejor, es una pena que un organismo con funciones determinantes tenga una mancha o cuestionamientos”, refirió.