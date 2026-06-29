El Perú está en los ojos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Eso es lo que deja entrever cada movimiento de su embajador en el país, Bernie Navarro, quien desde que asumió el cargo en febrero de 2026 no ha parado: visitó pescadores en Pucusana (Lima), ingresó al puerto chino de Chancay con escáneres y ya le extendió una invitación formal al presidente Trump para que visite el país.

Bernie Navarro reveló al dominical Panorama que Perú es una pieza clave para el desarrollo y es un tema que Donald Trump tiene claro. El embajador afirmó que el presidente estadounidense está enfocado en Perú, pues es un país que tiene una industria variada.

Navarro explicó que muy rara vez un presidente norteamericano elige un embajador político —y no un diplomático de carrera— para un país. “Es un señalamiento de que el país (Perú) es importante. El presidente (Donald Trump) no solo escogió un embajador político, sino que también escogió a uno que conocía al país, ha hecho negocios en el país y es momento para la relación y fortalecerla", subrayó.

CHINA EN LA MIRA

Esta semana, Navarro dio un paso que no pasó desapercibido, ya que ingresó al Terminal Portuario Multiproposito de Chancay, el megapuerto de capitales chinos, llevando escáneres como herramienta tecnológica para garantizar que “nada se pase” por ese puerto.

“Hay reportes que salieron de la Contraloría y se debe poner mucho ojo con China y la competencia desleal”, advirtió el embajador, quien no dudó en mencionar la necesidad de revisar las regulaciones estatales en torno al megapuerto.

Además, días antes se apersonó a Pucusana, donde visibilizó la realidad de los pescadores, quienes enfrentan día a día la competencia desleal. “Me encanta la pesca, pero he tenido esa inquietud de qué está pasando con los pescadores en Perú con la pesca ilegal“, señaló, dejando en claro que EE. UU. está dispuesto a alzar la voz en este tema, aunque sin interferir en asuntos internos del Perú.

CRIMEN ORGANIZADO

Otro eje central de la agenda bilateral es el combate al crimen organizado transnacional. “El presidente está enfocado en Perú. Además, el foco está en la seguridad. Él sabe que sin seguridad no hay estabilidad y sin eso no hay prosperidad”, refirió.

¿TRUMP VENDRÁ AL PERÚ?

Navarro ya invitó formalmente a Donald Trump a visitar el Perú. Si el mandatario acepta, sería una visita histórica que confirmaría el renovado interés de Estados Unidos por uno de sus aliados más estratégicos en Sudamérica.