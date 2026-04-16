Cuatro días después de las Elecciones Generales 2026, la información compartida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya permite vislumbrar a los próximos integrantes del Senado.

Al 71.302% de actas contabilizadas, hasta la tarde de ayer, Fuerza Popular (FP) se mantenía como la mayor fuerza política en dicha cámara, a cargo de aprobar, ratificar o modificar proyectos de ley, con 21 integrantes.

Composición

Además del fujimorismo, otras dos bancadas contarán con un buen número de senadores: Juntos por el Perú (13) y Renovación Popular (9), respectivamente.

Fuerza Popular tiene entre sus senadores más votados a sus excongresistas Miguel Ángel Torres (138,624 votos), Marco Miyashiro (72,825 votos) y Martha Chávez (59,674 votos).

También cuenta a los actuales legisladores Fernando Rospigliosi (30,901), Patricia Juárez (17,040) y Martha Moyano (14,651).

Juntos por el Perú, a su vez, lleva a José Castillo (hermano del encarcelado golpista Pedro Castillo) y a los congresistas de Perú Libre Silvana Robles (58,626) y Jaime Quito (40,162).

Renovación Popular, en tanto, tiene a Rafael López-Aliaga (155,524), su también candidato presidencial, junto con su congresista Alejandro Muñante (123,130) y la exprocuradora Katherine Ampuero (119,837).

Rezagados

Otros tres nuevos grupos parlamentarios continúan en la lista: el Partido del Bueno Gobierno (8), el Partido Cívico Obras (5) y Ahora Nación (4).

En los dos primeros casos, Felipe Figallo y Daniel Barragán obtuvieron los primeros lugares, con 101,161 y 88,603 votos, respectivamente.

En Ahora Nación, su también candidato presidencial Alfonso López-Chau cosechó el respaldo de 102,388 electores. Le siguen Jaime Delgado (95,437), María Israel (67,898) y Ruth Luque (64,705).