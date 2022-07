Gladys Echaíz, ahora congresista no agrupada, recibió una oferta que quizás no pueda rechazar: La bancada de Renovación Popular le planteó ser invitada “especial”, con la atingencia de que sus decisiones al interior del grupo no respondan a directivas o intereses del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Lady Camones: APP en la Mesa Directiva será de oposición al gobierno de Pedro Castillo En otras palabras, tendría total independencia. Correo conocido extraoficialmente -por dos fuentes del Legislativo- que son altas las probabilidades de que Echaíz acepte esa propuesta, la que le permitiría, además, participar en la fórmula que la bancada ‘celeste’ pretende presentar para la Mesa Directiva. Según nuestros informantes, la legisladora busca una bancada que le garantiza autonomía en sus decisiones, pues no quiere repetir el drama que pasó en Alianza para el Progreso (APP). En ella fue cuestionada por votar a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo, cuando el grupo logró lo contrario. No obstante, no fue la única invitación que recibió. La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) conversó con la legisladora -y también con su colega Patricia Juárez- para formar una fórmula de mujeres con miras a llegar a la Mesa Directiva. José Cueto, de Renovación Popular, aseguró que en su bancada hay libertad de decisión. Dijo que si Echaíz aceptara, iría a la cabeza de una eventual plancha. LEE ESTO: Gladys Echaíz no descarta postular a la presidencia del Congreso: “Sé trabajar como soldado, coronel y general” “Hace días le dije que, si renunciaba a una APP, sería bueno que llegara a Renovación”, puntualizó.