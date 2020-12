El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), informó que entre el 18 y el 20 de diciembre sustentará ante el pleno del Congreso el informe de dicho grupo de trabajo por el Caso Richard Swing.

“Entre el 18 y el 20 de diciembre sustento el informe ante el pleno del Congreso. De acá a dos semanas como máximo, con los responsables que tengo que hacer, caiga quien caiga, lo voy a decir ese día con las responsabilidades penales y constitucionales”, afirmó en Willax TV.

Alarcón indicó que la comisión está revisando en qué delitos podría haber incurrido el expresidente Martín Vizcarra en el caso relacionado a la contratación del cantante Richard Cisneros -conocido como ‘Richard Swing’- en el Ministerio de Cultura y de otras personas de su entorno en el Estado, sin cumplir con las normas.

“Ese tema [las responsabilidades penales] las estamos revisando en este momento y podría concluir en ello, podría. No evaluamos la intención que le podría malograr [la candidatura al Congreso], simplemente si hay responsabilidades hay que denunciarla”, dijo.

Además, consideró que existe un grupo “interesado en desestabilizar el trabajo de la Comisión de Fiscalización” y aseguró que cumplirá con entregar cinco informes hasta el 20 de diciembre.

“He visto programas de televisión que dicen: ‘Alarcón, sus casos, que es corrupto’. Acá no, yo estoy investigado, yo no me corro, yo me presento a la fiscalía, estoy sustentando mi caso, pero acá lo que tengo que informar ante el Congreso y cumplir con mis responsabilidad como congresista lo voy a hacer. Tengo este año que entregar cinco informes y lo voy a hacer hasta el 20 de diciembre”, detalló.

Finalmente, descartó una vez más cualquier tipo de conspiración en contra de la Mesa Directiva del Parlamento y aseguró que está “abocado” a su trabajo en la Comisión de Fiscalización.