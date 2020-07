Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización afirmó que trabajarán para la próxima semana un informe sobre alguna presunta irregularidad en la demora al tramitar una donación de 20 mil litros de oxígeno semanales de la empresa Souther Perú Cooper Corporation que “podría concluir en una denuncia constitucional y penal”, tanto contra el expresidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos como contra Martín Vizcarra.

“Vamos a ir trabajando nuestro análisis sobre esta denuncia de no aceptación oportuna de la donación de oxígeno de la planta de Southern que está en la ciudad de Ilo. Esto podría, y lo pongo en condicional, podría concluir y llevar una denuncia constitucional y penal tanto al señor Vicente Zeballos, donde se incluya al señor Martín Vizcarra Cornejo. Esto lo estaríamos trabajando el miércoles de la próxima semana”, señaló Alarcón en la sesión de la comisión de esta mañana.

Vicente Zeballos había sido citado para que acuda a una sesión extraordinaria de Fiscalización programada para hoy a las 9 a.m., pero tras esperarlo por cerca de 40 minutos, se levantó la sesión y se consideró que el ex primer ministro no acudió sin brindar explicación alguna.

“Vicente Zeballos no se ha presentado a la invitación, creo que se está haciendo caso omiso a pesar de que se le ha dejado invitación en su domicilio legal según Reniec en Moquegua, se le ha cursado virtualmente a la PCM, invitación que fue devuelta. Se le fue a buscar a Palacio de Gobierno y no labora ahí. Se le ha pasado por WhatsApp a su teléfono, y tenemos ahí conformidad que recibió el documento”, aseguró Edgar Alarcón.

El extitular de la PCM será citado nuevamente para la sesión del miércoles 29 de julio.

Vicente Zeballos, a través de redes sociales, negó haber cometido algún tipo de demora en la tramitación de la donación de oxígeno de la empresa Southern y detalló que, inicialmente, no se superaron pruebas realizada por la Digemid y la empresa Praxair.

“La PCM gestionó la donación de oxígeno de SPCC, lo que se puso de inmediato a consideración del Grupo de Trabajo designado por Resolución del Minsa. Digemid, instancia responsable, y la empresa Praxair realizaron las pruebas que inicialmente no fueron satisfactorias, por lo que se dispuso se realicen nuevamente, siendo finalmente positivas”, señaló Zeballos.