El legislador de Perú Libre, Edgar Tello, descartó que haya fracturas o divisiones al interior de su bancada. Señaló que si bien hubo diferentes posiciones sobre si dar o no la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, eso no significa que no hayan otros temas en los que sí pueden coincidir.

“Es parte de la democracia que hay en nuestro país y en la bancada. Es parte de la decisión de los congresistas. El hecho que no haya habido coincidencia en esta oportunidad, no quiere decir que haya habido una ruptura de la bancada, por el contrario, hay respeto mutuo y en puntos comunes nuevamente volveremos a unificar un solo criterio de respaldo”, indicó en RPP.

“No ha habido diferencias antagónicas, al contrario, es parte del proceso democrático. El hecho de no haber coincidido en esta última decisión no quiere decir que no estamos conversando, sino por el contrario”, agregó.

En esa línea, Tello consideró que el voto de confianza a Mirtha Vásquez es “un paso importante a la gobernabilidad del país en beneficio de todos los peruanos”.

Divisiones al interior de Perú Libre

Del total de parlamentarios de Perú Libre, 16 votaron en contra de brindar la investidura al Gabinete de Mirtha Vásquez. En el extremo antagónico, fueron 19 los que se opusieron al acuerdo partidario anunciado por Vladimir Cerrón de no respaldar a los nuevos integrantes del Poder Ejecutivo.

“Este voto de confianza no puede determinar una oposición. Yo espero que en los próximos periodos vayamos construyendo una confianza. Creo que el Gobierno es uno de izquierda donde tenemos objetivos comunes con muchos de los parlamentarios y creo que en el camino nos seguiremos encontrando”, manifestó la primera ministra a su salida del Parlamento.

