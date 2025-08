Eduardo Arana afirmó que Juan José Santiváñez “no tiene poder de decisión” sobre el Gobierno de Dina Boluarte y que su labor solo se limita en “asesorar”.

El presidente del Consejo de Ministros indicó que el exministro del Interior, quien lidera la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, no invade las competencias de ningún funcionario del Ejecutivo.

“El doctor Santiváñez no tiene poder de decisión. Su tarea se circunscribe solamente a asesorar y a cumplir algunos encargos que la señora presidenta y evidentemente el Gobierno tiene. No va más allá de la tarea. No se instituye ningún ministro, que quede claro”, expresó a RPP.

Al ser preguntado sobre una posible influencia de Santiváñez en el Gobierno y eventuales roces entre el exministro y otros integrantes del Ejecutivo, Arana subrayó que tanto el extitular del Mininter como los demás funcionarios “tienen claras sus competencias”.

“En este gobierno el doctor Santiváñez y en este Gobierno también tiene claro que cualquier funcionario tiene claras las competencias y los atributos que debe desarrollar. No hay más”, manifestó.

Además, Arana indicó que no de los compromisos que él asumió fue impulsar la creación de una comisión encargada de evaluar la posibilidad de que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En esa línea, afirmó que dicha alternativa sigue siendo parte de un debate “abierto”.

“En efecto, uno de los compromisos que yo asumí, atendiendo a la preocupación de la ciudadanía y de algunos congresistas, efectivamente, se coordinó, tanto con el Ministerio de Justicia como con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de que demos apertura a una comisión que escuche. Es un debate que está abierto”, refirió.