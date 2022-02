El legislador de Acción Popular, Edwin Martínez, señaló, luego de mantener una reunión el día de ayer con el presidente Pedro Castillo, que el nuevo presidente del Consejo de Ministros no pertenecerá a ningún partido político y será un funcionario de carrera.

En declaraciones a la prensa, a su salida de Palacio de Gobierno, Martínez no dio el nombre del nuevo jefe de Gabinete pero sí dijo que se tratará de alguien que generará confianza.

“Me atrevo a decir que ha elegido a un gran estadista, a un visionario. Que yo sepa nunca ha sido premier, no es alguien de un partido político, es un funcionario de carrera”, dijo a los medios el último domingo.

Además afirmó que a más tardar el día miércoles se daría la juramentación del nuevo Gabinete de Ministros, el cuarto en menos de siete meses de gestión.

Antes de ingresar a la sede de Palacio, Martínez había afirmado que el nuevo equipo ministerial debía estar conformado por personas de corte técnico, y no político. En esa línea, descartó que una vacancia presidencial o promover que se pida la renuncia al jefe de Estado.

“Es una invitación del presidente para conversar, no hay un ofrecimiento, es un dialogo para sacar buenas conclusiones, fui convocado mediante un conocido para conversar, no hay pacto alguno, no vengo en representación de Acción Popular sino del pueblo”, manifestó.

Según el registro oficial de visitas, ayer el jefe de Estado estuvo reunido por cuatro horas con el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien se retiró sin dar declaraciones a la prensa.

Las reuniones del mandatario Castillo Terrones se dan cuando afronta una nueva crisis política por la salida de Héctor Valer de la presidencia del Consejo de Ministros a los pocos días de haber asumido el puesto, debido a que tenía denuncias por violencia familiar.

El día sábado, el jefe de Estado, Pedro Castillo, anunció que realizará una nueva reconformación de su Gabinete, pero solo se ha confirmado la salida de Valer Pinto del cargo presidente del Consejo de Ministros. Tampoco se ha informado sobre la fecha de juramentación del nuevo equipo ministerial.

