El Poder Judicial evaluará el cese de prisión preventiva contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo el próximo viernes 3 de enero del 2020, a las 11:45 a.m., en una de las salas de audiencias del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

“Dado cuenta al escrito presentado por la defensa del procesado Edwin Oviedo Picchotito en donde solicita cese de la prisión preventiva, derivada de los procesos penales comunes que se le siguen por: a) autor directo de asociación ilícita para delinquir en agravio de la Sociedad, b) autor mediato de asesinato por lucro y alevosía en agravio de Percy Farro Witte y c) Manuel Rimarachin Cascos; para el día 3 de enero del 2020 a las 11:45 a.m. en la sala de audiencias número diecinueve del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria; bajo apercibimiento al señor fiscal, que en caso de inconcurrencia injustificada de procederse conforme lo establecido en el artículo 144 inciso 2) del Código Procesal Penal y bajo apercibimiento a la defensa del procesado que en caso de inconcurrencia de tenerse por no presentado su escrito. Precisar que la misma se llevará mediante videoconferencia; oficiándose para tal fin”, se lee en la resolución.

La programación de la audiencia se da luego de que César Nakasaki, abogado de Edwin Oviedo, haya presentado un documento ante el mismo juzgado para pedir el cese de prisión preventiva contra su patrocinado, quien es investigado y acusado de ser el presunto autor mediato de las muertes de los dirigentes Manuel Rimarachín Cascos (42) y Percy Farro Witte (41) en el caso “Los Wachiturros” de Tumán.

“Pedimos a usted, señor juez, admita y tramite la cesación de la prisión preventiva solicitada conforme al procedimiento previsto en el artículo 283° inciso 2 del Código Procesal Penal, disponiendo la celabración de la audiencia conforme al artículo 274° inciso 3 aplicable por remisión, y en su oportunidad declarándola fundada la varié por medida cautelar de comparecencia con restricciones”, se lee en el documento que presentó.

Como se recuerda, Oviedo cumple prisión preventiva desde el 6 de diciembre del 2018 en el penal de Chiclayo y Nakasaki argumentó en dicho pedido que el imputado debe afrontar el proceso en libertad porque no existe riesgo de fuga ni de obstaculización en la investigación. Para el fiscal Juan Carrasco Millones sí existe tal peligro.