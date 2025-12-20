El juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte Superior de Lima), no emitirá pronunciamiento sobre el Caso Cócteles hasta la próxima semana.

El magistrado tiene pendiente ejecutar un fallo del Tribunal Constitucional (TC), emitido el 22 de octubre, que ordenó archivar las imputaciones de lavado de activos y organización criminal, entre otros.

En audiencia

Las defensas de Keiko Fujimori y otros procesados, que suman casi cincuenta, se presentaron ayer ante Verástegui para solicitarle que ejecute la sentencia del máximo intérprete de la Constitución.

La audiencia se inició a las 9:00 a.m. y tuvo como primer expositor al fiscal José Domingo Pérez, quien tiene el caso a su cargo desde hace casi diez años.

Pérez Gómez, quien ha reconocido que su acusación fiscal le fue devuelta en seis oportunidades, pidió al juez no acatar el fallo del máximo intérprete de la Constitución. “La Fiscalía le solicita respetuosamente que usted no sea una mesa de partes del Tribunal Constitucional”, indicó.

Según Pérez, el TC incurrió en un “vicio, lo que trae como consecuencia que su conclusión no sea válida”.

“El dato falso o el vicio grave es que la Fiscalía nunca ha imputado receptación patrimonial (…). Esta es una sentencia política y por lo tanto prevaricadora”, aseveró. La Procuraduría, a su vez, reiteró que la sentencia era “ambigua” y carecía de “claridad”.

Por su parte, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, cuestionó dichas declaraciones. Detalló que “no se presentó ninguna solicitud de aclaración o reposición, ni se ha promovido acción alguna” contra la sentencia. “Si supuestamente había falencias o vicios ¿por qué (Pérez) no solicitó al TC alguna petición de aclaración o cuestionamiento?”, interrogó.

Posteriormente, al igual que las defensas de Jaime Yoshiyama y otros procesados, Loza solicitó el archivamiento definitivo del proceso penal. Esto debido a que la entidad determinó que los presuntos actos cometidos por Fujimori, imputados por el fiscal, se habrían dado cuando no tenían la calificación de delito.

“El TC ha establecido que en este caso se declara la inviabilidad de la imputación penal y esa declaración cierra el proceso penal. El TC no está ordenando aquí que se reevalúe, corregir y mucho menos reexaminar”, señaló.

Pérez, a su vez, pidió al juez que, de asumir la sentencia del TC, le “devuelva” el caso. El Tribunal, en su resolución, ordena que la investigación se retrotraiga a fase preliminar. “Estamos, por decisión del TC, en la fase de investigación preliminar. (…) Usted no puede, en esa fase, resolver excepciones de improcedencia de acción. (…) devuélvanos el expediente”, planteó el fiscal.

Finalmente, el juez pidió al fiscal que le remita información sobre los presuntos ilícitos cometidos por cada imputado. Para ello, le otorgó como plazo máximo el martes 23.