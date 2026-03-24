El Gobierno peruano puso en marcha una nueva estrategia de seguridad ciudadana con el despliegue de las denominadas Fuerzas Integradas de Tareas en distintos puntos del país. Esta medida busca reforzar la presencia del Estado en zonas con alta incidencia delictiva mediante una acción coordinada entre distintas instituciones.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien detalló que estas unidades operativas han sido distribuidas en 27 distritos de siete regiones. Las zonas intervenidas corresponden a Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco, seleccionadas por sus altos niveles de criminalidad.

Cada unidad está conformada por aproximadamente 200 efectivos provenientes de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el serenazgo. El objetivo principal es intensificar el patrullaje, fortalecer el control territorial y mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos de alto impacto.

Enfoque de la estrategia

El Ejecutivo informó que esta primera etapa cuenta con una inversión superior a los 7 millones de soles. La iniciativa plantea un cambio en la forma de enfrentar la delincuencia mediante una mayor articulación operativa en el territorio.

En el marco de la presentación, se explicó el enfoque de esta intervención orientada a reforzar la presencia estatal en zonas críticas.

“Esta intervención, con una inversión inicial de más de 7 millones de soles, marca una forma distinta de enfrentar la criminalidad con presencia efectiva del Estado y articulación operativa en el territorio”, indicó el ministro Arroyo.

Articulación con planes de seguridad

Desde el Gobierno se precisó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia vinculada al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028. Este plan contempla diversas acciones orientadas a reducir los índices de criminalidad a nivel nacional.

El despliegue de estas unidades se suma a otras iniciativas ya en ejecución. Entre ellas destaca el Plan Celador, que actualmente cuenta con miles de efectivos desplegados en distintos puntos del país.

Durante la actividad también participaron autoridades policiales, entre ellas el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. En ese espacio se informó sobre la incorporación reciente de nuevos agentes a las labores de seguridad.

Se destacó que más de 6500 efectivos ya se encuentran desplegados como parte del Plan Celador. Asimismo, se indicó que recientemente se sumaron más de 5600 nuevos policías, de los cuales cerca de 2000 serán asignados a unidades de investigación criminal.

Centros operativos y tecnología

La Policía Nacional señaló que esta estrategia multisectorial contará con puntos de enlace que permitirán una respuesta coordinada. Uno de los principales centros operativos estará ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Además, el plan contempla la incorporación de herramientas tecnológicas para reforzar la vigilancia y prevención del delito. Estas incluyen sistemas de videovigilancia, lectores de placas vehiculares y plataformas digitales para actuar en tiempo real.

Presentación oficial de las unidades

La presentación de las Fuerzas Integradas de Tareas se realizó en el sector de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres. En este punto se destacó la importancia de fortalecer la presencia operativa del Estado en zonas estratégicas vinculadas al transporte.

El despliegue de estas unidades marca el inicio de una nueva etapa en la lucha contra la criminalidad. Las autoridades esperan que esta intervención permita mejorar la seguridad y reducir los delitos en las zonas priorizadas.