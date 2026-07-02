El Ejecutivo observó la autógrafa de ley que establece el saneamiento de tramos territoriales de la provincia de Jorge Basadre y varios distritos de Tacna. Ello debido a que la norma generó un paro indefinido en Moquegua por la zona de Quebrada Honda y los recursos vinculados al canon minero.

En el oficio enviado al Congreso, el Gobierno señaló que resulta necesario modificar la disposición complementaria final para “garantizar que estas zonas involucren a provincias y distritos en Tacna”, con el objetivo de precisar el alcance territorial de la norma.

Por su parte, la gobernadora de Moquegua Gilia Gutiérrez cuestionó el proyecto de ley. “Ha tenido serias irregularidades porque, primero, no se convocó a la región de Moquegua para hablar de sus límites”, señaló a Exitosa.