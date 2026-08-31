El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que entre los puntos del pedido de facultades al Congreso está que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a los penales del país, a fin de disminuir la alta criminalidad organizada.

SEGURIDAD CIUDADANA

En Punto Final, el funcionario afirmó que no es suficiente que los militares se limiten a resguardar el perímetro externo de estos establecimientos. Esto en referencia a que muchos integrantes de bandas criminales coordinan sus actos delictivos desde estos recintos a través de un teléfono celular.

“Estamos pidiendo las facultades para que las Fuerzas Armadas puedan ingresar dentro de los penales. Hoy estamos sacando un decreto donde van a cuidar la parte externa de los penales, pero se necesita que ingresen a los penales”, declaró el funcionario.

Vinelli explicó además que, de declararse a determinadas organizaciones criminales como “grupos hostiles”, las FF.AA. podrían intervenir con labores de inteligencia y operaciones especiales para ubicar a los responsables de delitos y ponerlos a disposición de la justicia.

Marco Vinelli añadió que el Gobierno buscará sustentar cada uno de estos pedidos ante la Cámara de Diputados, en busca de ese respaldo para beneficiar a la población.

FENÓMENO EL NIÑO

Por otro lado, Vinelli informó sobre los trabajos de prevención que se realizan en los ríos Tumbes y Piura de cara a la temporada de lluvias. Señaló que el primer tramo de limpieza y descolmatación se encuentra casi terminado, tras la extracción de material que se había acumulado con el tiempo, incluyendo vegetación.

El ministro indicó que las labores se ejecutan en dos turnos, mañana y noche, a fin de garantizar que el cauce del río pueda soportar un caudal promedio de 3 900 metros cúbicos por segundo y evitar desbordes durante el fenómeno El Niño.

“La lluvia podría llegar la quincena de diciembre, según especialistas, por eso estamos trabajando con esa información. Hemos encontrado 1700 puntos críticos a nivel nacional, concentrados en la parte costera, especialmente en Arequipa, Piura y Lima”, afirmó.