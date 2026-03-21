La Presidencia de la República del Perú emitió un comunicado oficial en el que brinda precisiones sobre el proceso de compra de aviones destinados a la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en medio de cuestionamientos y atención pública sobre este procedimiento.

A través del pronunciamiento, el presidente José María Balcázar indicó que el proceso se inició durante el gobierno de Dina Boluarte, continuó con la gestión de José Jerí y sigue en desarrollo en la actual administración, remarcando su carácter continuo y administrativo.

El documento detalla que la adquisición contempla diversas etapas técnicas y administrativas, entre ellas la convocatoria a postores, evaluación de propuestas, asignación presupuestal, revisión por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), así como la opinión de la Contraloría General de la República y la posterior negociación contractual con la empresa adjudicataria.

Finalmente, la Presidencia precisó que el proceso aún no ha concluido y aseguró que, una vez finalizado, se realizará un anuncio público conforme a la normativa vigente, destacando que todas las fases se vienen ejecutando bajo los procedimientos establecidos.

Etapas

En el comunicado se indica que el procedimiento posee varias etapas:

1. Solicitud de adquisición de material por parte de la FAP.

2. Apertura para presentación de postores.

3. Contacto con los postores para analizar las ofertas.

4. Evaluación de las ofertas por las instancias técnicas de la FAP.

5. Asignación presupuestal de fondos para la adquisición.

6. Consideración por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena).

7. Evaluación y recomendación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

8. Selección del postor.

9. Opinión de la Contraloría General de la República.

10. Negociación del contrato con la empresa adjudicataria.

11. Firma del contrato de compra.