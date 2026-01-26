El presidente de la República, José Jerí, ha reiterado que la lucha contra la criminalidad es uno de los ejes centrales del Gobierno de transición, frente a uno de los principales problemas que afecta a la ciudadanía.

Con ese propósito, en diciembre último, el mandatario anunció la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que incluiría lineamientos para “construir un país más seguro” y que podría ser continuado por el próximo Gobierno que asumirá funciones en julio. En esa línea, Jerí indicó que la presentación del plan se realizaría en “los primeros días” de este mes.

“Lo cierto es que, con lo que hemos encontrado, estamos planteando justamente, y por eso que vamos a presentar en los primeros días de enero el Plan de Seguridad Ciudadana, que nos va a regir a nosotros y a las próximas autoridades que vamos a elegir en abril. Y con ello va a ser una herramienta que nos permita articular los esfuerzos”, señaló.

La elaboración del plan recae en el Grupo de Trabajo Multisectorial, de carácter temporal y adscrito al Ministerio del Interior (Mininter), creado el 11 de diciembre del año pasado, con una vigencia de 30 días desde su instalación.

Durante la apertura del Año Judicial 2026, realizada el 5 de enero, el jefe del Estado insistió en la importancia del plan y volvió a señalar que sería presentado “en los próximos días”.

“Será un documento que implementaremos progresivamente y que esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones, porque este no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado”, manifestó en ese entonces.

No obstante, la presentación de este instrumento clave para articular la lucha del Estado contra la criminalidad demorará, tras una segunda ampliación del plazo para la entrega de la propuesta.

Mediante una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, publicada la noche del domingo 25 de enero, el Ministerio del Interior dispuso ampliar desde hoy el plazo para que el Grupo de Trabajo Multisectorial elabore la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

“Se resuelve ampliar por 10 días calendario, a partir del 26 de enero de 2026, la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior”, indica la resolución suscrita por el titular de dicha cartera.

Según se indicó, la ampliación del plazo responde exclusivamente a “la necesidad de culminar los trabajos orientados a la elaboración de la propuesta”.

No obstante, se trata de la segunda ampliación consecutiva del plazo. La primera se dispuso el 16 de enero mediante una resolución del Ministerio del Interior y también por un periodo de 10 días calendario.

La decisión fue propuesta por el propio grupo y fue tomada “en atención a la existencia de acciones pendientes de carácter multisectorial que resultan necesarias para culminar el proceso de formulación de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”, para “asegurar la coherencia técnica del documento y la adecuada articulación de sus componentes estratégicos, conforme al marco normativo vigente”.

Asimismo, la resolución precisó que la sesión de instalación del órgano colegiado se realizó recién el 17 de diciembre de 2025, por lo que el plazo inicial de 30 días debía correr desde esa fecha.