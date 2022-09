El presidente de la República, Pedro Castillo, y el presidente del Congreso, José Williams Zapata, se reunieron ayer en la sede del Parlamento por casi una hora y media.

El primero estuvo acompañado del premier Aníbal Torres y cinco ministros, mientras que el segundo fue respaldado por los otros tres integrantes de la Mesa Directiva.

Al finalizar, representantes del poder Ejecutivo y Legislativo dieron versiones contradictorias sobre las conclusiones de la cita.

Pedro Castillo se dirigió al Congreso acompañado por Aníbal Torres. (Foto: Presidencia)

SIN COINCIDIR

Por la tarde, el premier Torres ofreció una conferencia de prensa junto a los ministros Roberto Sánchez (Mincetur), Kurt Burneo (Economía), César Landa (Relaciones Exteriores), Félix Chero (Justicia) y Alejandro Salas (Trabajo).

Fue este último quien aseguró que no percibió en el presidente del Congreso, José Williams, tener una agenda política de que “se vayan todos” y menos aún una vacancia presidencial.

“Les hemos dejado en claro que no les hace para nada bien al país hablar de eso todos los días. Lo único que genera es incertidumbre en la ciudadanía”, afirmó.

Según Salas, durante la cita explicaron que si vacan al presidente Castillo, esto implica una disolución automática del Congreso, por lo que se tendrían que convocar a elecciones generales.

Por su parte, el premier Torres atacó -una vez más- al Congreso, al reiterar que hay un sector de ellos que quieren adelantar elecciones

“O cómo se pretende que termine de otra forma por el consabido golpe que ya se sabe”, señaló.

Torres dijo que se quiere llegar a este golpe mediante la vacancia, suspensión en el cargo o una acusación constitucional.

Sin embargo, las declaraciones de ambos funcionarios distan mucho de lo dicho por el Congreso.

Y es que la vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, aclaró que el encuentro fue una reunión del día y no porque piden “parar la mano”, los procesos en el Parlamento se detendrán. “Esta ha sido una reunión del día. Hemos dejado en claro que todos los procesos de control político continúan, como acusaciones constitucionales, comisiones investigadoras y todo continúa”, precisó.

Aníbal Torres saludó diálogo con el Congreso. (Foto: GEC)

RESPONSABLES

Otro de los puntos de la cita fueron las interpelaciones y censuras contra ministros.

Al respecto, Moyano le aclaró al presidente y a sus acompañantes que no era responsabilidad del Parlamento que no coloquen ministros idóneos: “Se lo hemos dicho al presidente delante de los ministros y con el debido respeto. No quiere decir que nos quedemos callados”.

Por otro lado, el presidente del Congreso, José Williams, calificó la reunión como “protocolar”, mientras que el premier Torres dijo que fue “cordial” y “sereno”.